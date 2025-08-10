Több tízezer palesztinbarát tüntető gyűlt össze szombat este Isztambul Beyazit terén az esti imák után, hogy tiltakozzanak Izrael népirtó és halálra éheztető politikája ellen, amelyet folytat Gázában. A demonstráció, amelyen civil szervezetek és számos állampolgár is részt vett, a történelmi Ayasofya mecsethez tartó meneteléssel folytatódott.

A résztvevők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a humanitárius válságra, és szolidaritásukat fejezzék ki a gázai emberek mellett a fokozódó erőszak és az élelmiszer- és orvosi ellátmány súlyos hiánya ellen.

A szervezők felszólították a nemzetközi közösséget, hogy sürgősen lépjenek fel a gázai szenvedés megszüntetése érdekében.

Izrael egyre nagyobb felháborodással néz szembe a Gázában elkövetett népirtás miatt, ahol 2023 októbere óta több mint 61 000 ember vesztette életét.