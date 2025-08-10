A Liverpool csatára, Mohamed Salah bírálta az UEFA tisztelgését a néhai Suleiman Al-Obeid, azaz a „Palesztin Pelé” előtt, mivel az európai labdarúgás irányító testülete nem említette meg, hogy Izrael ölte meg őt, miközben humanitárius élelmiszersegélyre várt a blokád alatt álló Gázában.
Az UEFA szombaton a közösségi média felületen, az X-en közzétett rövid bejegyzésében az egykori válogatott játékost „egy tehetségnek” nevezte, „aki reményt adott számtalan gyermeknek, még a legsötétebb időkben is.” De az UEFA tweetje nem említette, hogyan halt meg Al-Obeid, és nem tartalmazott semmilyen elítélést vagy tűzszünetre való felszólítást.
Salah a bejegyzésre így reagált: „Elmondanák, hogyan halt meg, hol és miért?”
A Palesztin Labdarúgó Szövetség közleménye szerint a 41 éves Al-Obeid áldozatul esett egy izraeli légicsapásnak, amely civileket célzott, akik humanitárius segélyre vártak Dél-Gázában.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool csatára, 33 éves egyiptomi Mohamed Salah korábban felszólított arra, hogy engedélyezzék a humanitárius segélyek eljutását Gázába, és tűzszünetet hirdessenek.
Salah az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság történetének egyik legjobb játékosának számít. 186 góllal és 87 gólpasszal az ötödik helyen áll a Premier League örökranglistáján. Napjainkban a világ egyik legjobb játékosának tartják.
Sportolók elleni népirtás
Palesztin tisztviselők szerint Izrael 2023. október 7. óta több mint 800 palesztin sportolót ölt meg.
Az ENSZ adatai szerint Izrael május 27. óta legalább 1 373 palesztint ölt meg, miközben azok élelmiszert próbáltak szerezni a vitatott, amerikai-izraeli támogatású Gázai Humanitárius Alap (GHF) keretében, amelyet „halálcsapdaként” ítélnek el.
A Palesztin Labdarúgó Szövetség közleményében azt írta: „Az egykori válogatott játékos, Suleiman Al-Obeid hősi halált halt az izraeli megszálló erők támadása során, miközben humanitárius segélyre várt a Gázai övezetben.”
A 41 éves Al-Obeid, aki Gázában született és öt gyermekes apja volt, a palesztin labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagának számított. A palesztin válogatottban 24 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett.