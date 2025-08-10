A Liverpool csatára, Mohamed Salah bírálta az UEFA tisztelgését a néhai Suleiman Al-Obeid, azaz a „Palesztin Pelé” előtt, mivel az európai labdarúgás irányító testülete nem említette meg, hogy Izrael ölte meg őt, miközben humanitárius élelmiszersegélyre várt a blokád alatt álló Gázában.

Az UEFA szombaton a közösségi média felületen, az X-en közzétett rövid bejegyzésében az egykori válogatott játékost „egy tehetségnek” nevezte, „aki reményt adott számtalan gyermeknek, még a legsötétebb időkben is.” De az UEFA tweetje nem említette, hogyan halt meg Al-Obeid, és nem tartalmazott semmilyen elítélést vagy tűzszünetre való felszólítást.

Salah a bejegyzésre így reagált: „Elmondanák, hogyan halt meg, hol és miért?”

A Palesztin Labdarúgó Szövetség közleménye szerint a 41 éves Al-Obeid áldozatul esett egy izraeli légicsapásnak, amely civileket célzott, akik humanitárius segélyre vártak Dél-Gázában.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool csatára, 33 éves egyiptomi Mohamed Salah korábban felszólított arra, hogy engedélyezzék a humanitárius segélyek eljutását Gázába, és tűzszünetet hirdessenek.