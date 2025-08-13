HÁBORÚ GÁZÁBAN
2 perc olvasás
Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök szerint a gázai szenvedés „teljesen elfogadhatatlan”
Ausztrália várhatóan elismeri a palesztin államot a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen. Ez a döntés az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada közelmúltbeli döntése nyomán született.
Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök szerint a gázai szenvedés „teljesen elfogadhatatlan”
Egy palesztin férfi cipel egy fiút egy izraeli légi támadás után Gázában, 2025. augusztus 12-én. / Reuters
2025. augusztus 13.

Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Gázai övezetben élő emberek éheznek és életeket veszítenek el, ami „teljesen elfogadhatatlan”. Albanese aggodalmát fejezte ki a gázai helyzet miatt, és kijelentette, hogy Izrael cselekedetei „nem indokolhatók”.

„Izrael márciusban bejelentette, hogy korlátozza a segélyek áramlását, és most látjuk ennek következményeit. Gázában humanitárius katasztrófa zajlik.” – mondta Albanese az ABC-nek adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy Izrael szándékos éheztető politikája háborús bűncselekménynek minősül-e, Albanese így válaszolt: „Ez biztosan nem egyeztethető össze a nemzetközi joggal.”

„Bár Izrael korlátozta a média képviselőinek belépését Gázába, minden este a televíziókban láthatják, hogy emberek nemcsak óriási szenvedést élnek át, éheznek és életüket vesztik – hanem találatot kapnak, miközben élelemhez és vízhez próbálnak jutni. Most, 2025-ben, ez teljesen elfogadhatatlan” – tette hozzá.

Albanese keddi nyilatkozatában bejelentette, hogy Izrael gázai cselekedetei ártatlan áldozatokhoz, szegénységhez és erőszakhoz vezetnek, és ez „teljesen elfogadhatatlan”.

A miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy Ausztrália elismeri Palesztinát a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.

Javasolt

Izrael egyre nagyobb kritikákkal szembesül a Gázában zajló, immár 22 hónapja tartó háború miatt, ahol több mint kétmillió palesztin él.

A humanitárius segélyszervezetek és az ENSZ ügynökségek figyelmeztettek, hogy a széleskörű éhínség kockázata egyre nő, különösen azért, mert Izrael több mint két hónapja teljes segélyblokádot alkalmaz.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete közölte, hogy 2025 januárja óta 148 ember halt meg alultápláltság miatt Gázában. Az Élelmezési Világprogram (WFP) augusztusi nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy az éhínség és az alultápláltság mértéke a háború kezdete óta a legmagasabb szintet érte el Gázában.

Az Élelmezési Világprogram szerint „a lakosság több mint egyharmada napok óta nem evett”, és 300 000 gyermek van súlyos alultápláltság kockázatának kitéve, miközben a helyzet tovább romlik, mivel nem engednek be elegendő segélyszállítmányt Gázába.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us