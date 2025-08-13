Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Gázai övezetben élő emberek éheznek és életeket veszítenek el, ami „teljesen elfogadhatatlan”. Albanese aggodalmát fejezte ki a gázai helyzet miatt, és kijelentette, hogy Izrael cselekedetei „nem indokolhatók”.
„Izrael márciusban bejelentette, hogy korlátozza a segélyek áramlását, és most látjuk ennek következményeit. Gázában humanitárius katasztrófa zajlik.” – mondta Albanese az ABC-nek adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy Izrael szándékos éheztető politikája háborús bűncselekménynek minősül-e, Albanese így válaszolt: „Ez biztosan nem egyeztethető össze a nemzetközi joggal.”
„Bár Izrael korlátozta a média képviselőinek belépését Gázába, minden este a televíziókban láthatják, hogy emberek nemcsak óriási szenvedést élnek át, éheznek és életüket vesztik – hanem találatot kapnak, miközben élelemhez és vízhez próbálnak jutni. Most, 2025-ben, ez teljesen elfogadhatatlan” – tette hozzá.
Albanese keddi nyilatkozatában bejelentette, hogy Izrael gázai cselekedetei ártatlan áldozatokhoz, szegénységhez és erőszakhoz vezetnek, és ez „teljesen elfogadhatatlan”.
A miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy Ausztrália elismeri Palesztinát a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.
Izrael egyre nagyobb kritikákkal szembesül a Gázában zajló, immár 22 hónapja tartó háború miatt, ahol több mint kétmillió palesztin él.
A humanitárius segélyszervezetek és az ENSZ ügynökségek figyelmeztettek, hogy a széleskörű éhínség kockázata egyre nő, különösen azért, mert Izrael több mint két hónapja teljes segélyblokádot alkalmaz.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete közölte, hogy 2025 januárja óta 148 ember halt meg alultápláltság miatt Gázában. Az Élelmezési Világprogram (WFP) augusztusi nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy az éhínség és az alultápláltság mértéke a háború kezdete óta a legmagasabb szintet érte el Gázában.
Az Élelmezési Világprogram szerint „a lakosság több mint egyharmada napok óta nem evett”, és 300 000 gyermek van súlyos alultápláltság kockázatának kitéve, miközben a helyzet tovább romlik, mivel nem engednek be elegendő segélyszállítmányt Gázába.