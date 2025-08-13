Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Gázai övezetben élő emberek éheznek és életeket veszítenek el, ami „teljesen elfogadhatatlan”. Albanese aggodalmát fejezte ki a gázai helyzet miatt, és kijelentette, hogy Izrael cselekedetei „nem indokolhatók”.

„Izrael márciusban bejelentette, hogy korlátozza a segélyek áramlását, és most látjuk ennek következményeit. Gázában humanitárius katasztrófa zajlik.” – mondta Albanese az ABC-nek adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy Izrael szándékos éheztető politikája háborús bűncselekménynek minősül-e, Albanese így válaszolt: „Ez biztosan nem egyeztethető össze a nemzetközi joggal.”

„Bár Izrael korlátozta a média képviselőinek belépését Gázába, minden este a televíziókban láthatják, hogy emberek nemcsak óriási szenvedést élnek át, éheznek és életüket vesztik – hanem találatot kapnak, miközben élelemhez és vízhez próbálnak jutni. Most, 2025-ben, ez teljesen elfogadhatatlan” – tette hozzá.

Albanese keddi nyilatkozatában bejelentette, hogy Izrael gázai cselekedetei ártatlan áldozatokhoz, szegénységhez és erőszakhoz vezetnek, és ez „teljesen elfogadhatatlan”.

A miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy Ausztrália elismeri Palesztinát a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.