Egy különleges ügyészcsapatnak pénteken nem sikerült végrehajtani a Yoon volt elnök ellen kiadott elfogatóparancsot. Yoon megtagadta az együttműködést – jelentette a Yonhap hírügynökség.

Moon Hong-ju különleges ügyészhelyettes, egy ügyész és nyomozó társaságában meglátogatta az Uiwangban található szöuli fogvatartási központot, ahol tartózkodott az egy hónapja fogvatartott Yoon. A csapat elmondása szerint egészen Yoon cellájának ajtajáig mentek, és utasították a börtönőröket, hogy hozzák ki őt, de ő megtagadta az együttműködést.

„Nem sikerült végrehajtani a Yoon volt elnök ellen kiadott elfogatóparancsot, mivel megtagadta az együttműködést.” – közölte a csapat.

A bíróság elé állítás rendőri kísérettel

Korábban a különleges ügyészek azt mondták, hogy „rendőri kísérettel” fogják bevinni a leváltott elnököt kihallgatásra, amely az állítólagos választási beavatkozás ügyében zajlik.