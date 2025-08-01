Egy különleges ügyészcsapatnak pénteken nem sikerült végrehajtani a Yoon volt elnök ellen kiadott elfogatóparancsot. Yoon megtagadta az együttműködést – jelentette a Yonhap hírügynökség.
Moon Hong-ju különleges ügyészhelyettes, egy ügyész és nyomozó társaságában meglátogatta az Uiwangban található szöuli fogvatartási központot, ahol tartózkodott az egy hónapja fogvatartott Yoon. A csapat elmondása szerint egészen Yoon cellájának ajtajáig mentek, és utasították a börtönőröket, hogy hozzák ki őt, de ő megtagadta az együttműködést.
„Nem sikerült végrehajtani a Yoon volt elnök ellen kiadott elfogatóparancsot, mivel megtagadta az együttműködést.” – közölte a csapat.
A bíróság elé állítás rendőri kísérettel
Korábban a különleges ügyészek azt mondták, hogy „rendőri kísérettel” fogják bevinni a leváltott elnököt kihallgatásra, amely az állítólagos választási beavatkozás ügyében zajlik.
A különleges ügyészek azt vizsgálják, hogy Yoon és felesége, Kim Keon Hee beavatkoztak-e a 2022-es parlamenti időközi választások jelöltállítási folyamatába.
Yoon ezen a héten két idézést is figyelmen kívül hagyott, ügyvédei pedig azzal indokolták ezt, hogy „egészségi állapota romlik.”
December 3-én éjjel kihirdetett rendkívüli állapotot néhány óra múlva visszavonták, majd decemberben Yoon-t eltávolították tisztségéből, és január óta őrizetben tartják.
Yoon hivatalosan áprilisban vesztette el elnöki tisztségét, ami utat nyitott egy relőrehozott elnökválasztás előtt júniusban. Ezt elsöprő többséggel Lee Jae-myung, a Koreai Demokrata Párt (DPK) jelöltje nyerte meg.