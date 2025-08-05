NAGYVILÁG
„További lépésekre" figyelmeztet Medvegyev a rakétamoratórium elvetése után
Medvegyev szerint a moratórium visszavonásáról szóló döntés a NATO oroszellenes politikájának eredménye.
2025. augusztus 5.

Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök a NATO-országokat okolta Moszkva döntéséért, hogy visszavonja a rövid- és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.

„Az orosz külügyminisztérium nyilatkozata a közepes és rövid hatótávolságú rakéták telepítésére vonatkozó moratórium megszüntetéséről a NATO-országok oroszellenes politikájának következménye” – mondta Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács alelnöki tisztségét tölti be, hétfőn az X-en.

„Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell. További lépések várhatók” – tette hozzá.

Medvegyev nyilatkozata azután hangzott el, hogy az orosz külügyminisztérium bejelentette: '“Moszkva már nem tekinti magára nézve kötelezőnek az 1987-es közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot”.

Az 1987-es megállapodás arra kötelezte az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót, hogy minden 500 és 5500 kilométer hatótávolságú nukleáris és hagyományos földi ballisztikus és cirkáló rakétát megsemmisítsen, és az ilyen típusú fegyvereket véglegesen betiltsa.

„Legyenek nagyon, nagyon óvatosak”

Donald Trump amerikai elnök első elnöki ciklusában az Egyesült Államok 2019-ben kilépett a szerződésből, arra hivatkozva, hogy Oroszország nem tartja be azt, míg Moszkva tagadta a vádakat.

Moszkva hétfői bejelentése azután történt, hogy Trump a múlt héten két amerikai nukleáris tengeralattjáró „Oroszországhoz közeli” telepítését rendelte el. Ez a lépés úgy értelmezhető, mint válasz Medvegyevnek, aki az utóbbi időben heves vitákba keveredett az amerikai elnökkel a közösségi médiában.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn kijelentette, hogy Oroszország „nagyon óvatosan” közeledik minden nukleáris kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozathoz, megjegyezve, hogy Moszkva „felelősségteljes álláspontot” képvisel az ügyben.

„Oroszország nagy figyelmet fordít a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására. Természetesen úgy véljük, hogy mindenkinek nagyon-nagyon óvatosnak kell lennie a nukleáris retorikával kapcsolatban.” – mondta Peszkov újságíróknak.

Trump szankciókkal fenyegette Oroszországot, ha nem vet véget az ukrajnai háborúnak, és vasárnap bejelentette, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff a héten Oroszországba látogat az amerikai szankciók határideje előtt.

