Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök a NATO-országokat okolta Moszkva döntéséért, hogy visszavonja a rövid- és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.

„Az orosz külügyminisztérium nyilatkozata a közepes és rövid hatótávolságú rakéták telepítésére vonatkozó moratórium megszüntetéséről a NATO-országok oroszellenes politikájának következménye” – mondta Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács alelnöki tisztségét tölti be, hétfőn az X-en.

„Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell. További lépések várhatók” – tette hozzá.

Medvegyev nyilatkozata azután hangzott el, hogy az orosz külügyminisztérium bejelentette: '“Moszkva már nem tekinti magára nézve kötelezőnek az 1987-es közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot”.

Az 1987-es megállapodás arra kötelezte az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót, hogy minden 500 és 5500 kilométer hatótávolságú nukleáris és hagyományos földi ballisztikus és cirkáló rakétát megsemmisítsen, és az ilyen típusú fegyvereket véglegesen betiltsa.

„Legyenek nagyon, nagyon óvatosak”