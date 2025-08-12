NAGYVILÁG
A pakisztáni hadsereg 50 terroristát ölt meg az afganisztáni határ mentén
A pakisztáni hadsereg közölte, hogy műveletet indított a szomszédos Afganisztánnal közös határ mentén, hogy felszámolja a terroristákat és szeparatistákat.
(ARCHÍVUM) Pakisztáni katona őrködik a határkerítés mentén egy előretolt őrhely közelében, az afganisztáni határnál, Pakisztán észak-vazisztáni régiójában. / Reuters
Pakisztán hadserege kedden közölte, hogy négy nap alatt 50 terroristát ölt meg az Afganisztánnal szomszédos határ mentén, egy nyugtalan délnyugati régióban, amely a kínai Övezet és Út kezdeményezés kulcsfontosságú projektjeinek ad otthont.

A terroristák egy csütörtökön indított művelet során vesztették életüket “-így áll a nyilatkozatban–, amelyet Beludzsisztánban hajtottak végre, ahol terroristák és szeparatisták is tevékenykednek.

Az áldozatok számát független források nem tudták megerősíteni.

