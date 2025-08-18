NAGYVILÁG
Ecuadorban a fokozódó bandaháborúk közepette a fegyveresek hét embert öltek meg
A rendőrség jelentése szerint az áldozatok lőtt sebek következtében vesztették életüket, miután álarcos fegyveresek rohanták meg a város éjszakai életének negyedében található biliárdtermet, körülbelül 150 kilométerre nyugatra a fővárostól, Quitotól.
Az ecuadori nemzeti rendőrség jelentése szerint a biliárdtermet megtámadó, maszkos fegyveresek lövése okozta az áldozatok halálát. /Fénykép: AA.
2025. augusztus 18.

Legalább hét ember vesztette életét egy biliárdteremben történt lövöldözés során az ecuadori Santo Domingo városában – közölte a rendőrség a tegnapi nap folyamán. Ez az eset egy véres mészárlássorozat legújabb incindense az országban zajló bandák közötti erőszak közepette.

Az interneten keringő, még nem függetlenül ellenőrzött biztonsági kamera felvételek szerint több fekete maszkot viselő támadó a bejáratnál tüzet nyitott két férfira, majd berontottak az épületbe, és válogatás nélkül lövöldözni kezdtek. A támadók nem sokkal azelőtt menekültek el, hogy egy rendőrautó a helyszínre érkezett.

A támadás egy hasonló mészárlást követett, amely a múlt hónapban történt a tengerparti General Villamil Playas városában, ahol kilenc embert lőttek le egy másik biliárdteremben.

Ecuador, amelyet egykor Latin-Amerika békésebb országai között tartottak számon, mára az erőszak áldozatává vált, amelyet a drogkartellek tevékenysége táplál. Ezek a kartellek az ország kikötőit használják kokain csempészésére az Egyesült Államokba és Európába.

A hivatalos adatok szerint a gyilkossági ráta 2018-ban még 100 000 főre vetítve 6 volt, míg 2024-re ez az arány 38-ra emelkedett.

