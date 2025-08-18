Legalább hét ember vesztette életét egy biliárdteremben történt lövöldözés során az ecuadori Santo Domingo városában – közölte a rendőrség a tegnapi nap folyamán. Ez az eset egy véres mészárlássorozat legújabb incindense az országban zajló bandák közötti erőszak közepette.

Az interneten keringő, még nem függetlenül ellenőrzött biztonsági kamera felvételek szerint több fekete maszkot viselő támadó a bejáratnál tüzet nyitott két férfira, majd berontottak az épületbe, és válogatás nélkül lövöldözni kezdtek. A támadók nem sokkal azelőtt menekültek el, hogy egy rendőrautó a helyszínre érkezett.

A támadás egy hasonló mészárlást követett, amely a múlt hónapban történt a tengerparti General Villamil Playas városában, ahol kilenc embert lőttek le egy másik biliárdteremben.