TÜRKİYE
2 perc olvasás
Fidan Damaszkuszba látogat
A török vezető diplomata látogatása Szíriában új mérföldkőnek számít az Ankara és Damaszkusz közötti, egyre mélyülő kapcsolatokban.
Fidan Damaszkuszba látogat
Hakan Fidan találkozik Szíria elnökével, Ahmad al-Sarával és Aszad Hassan al-Saibani külügyminiszterrel. (Fotó: AA) / AA
18 órája

A török külügyminiszter, Hakan Fidan, hivatalos látogatásra érkezett a szíriai fővárosba, Damaszkuszba, amelynek célja a Türkiye és Szíria közötti együttműködés előmozdítása.

Fidan csütörtökön találkozott Ahmad al-Saraa szíriai elnökkel, Asaad Hassan al-Saibani külügyminiszterrel, valamint más magas rangú tisztviselőkkel.

A látogatás új mérföldkőnek számít Ankara és Damaszkusz kapcsolatának elmélyítésében. E látogatásra nyolc hónappal azután került sor, hogy az Assad-rezsim megbukott és a szíriai politikában új időszak kezdődött.

Diplomáciai források szerint a tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatokban elért előrelépések áttekintése, valamint a biztonság, az újjáépítés és a regionális stabilitás területén történő további együttműködési lehetőségek feltárása áll.

Szíria újjáépítése, a  terrorizmus elleni közös erőfeszítések 

Az egyik legfontosabb napirendi pont Szíria újjáépítése és gazdasági helyreállítása, amelyhez Türkiye technikai és logisztikai támogatást ígért.

Javasolt

A források szerint a felek értékelni fogják a terrorizmus elleni együttműködést is, különösen az ILIÁ és a PKK/YPG ellen, amelyeket Ankara közvetlen fenyegetésnek tekint nemzetbiztonságára nézve az északkelet-szíriai tevékenységeik miatt.

A regionális dinamikát is megvitatják, különös tekintettel Izrael katonai akcióira és retorikájára, amelyeket mindkét fél Szíria és a régió stabilitását veszélyeztető tényezőnek tart.

Hosszú távú biztonság és stabilitás előmozdítása

Diplomáciai források hangsúlyozták, hogy a jelenlegi időszak lehetőséget kínál Türkiye és Szíria számára, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a közös érdekek támogatása érdekében.

„Türkiye prioritása, hogy ezeket a lehetőségeket olyan módon használja fel, amely támogatja Szíria helyreállítását és erősíti a kétoldalú együttműködést” – mondta egy tisztviselő.

 

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us