A török külügyminiszter, Hakan Fidan, hivatalos látogatásra érkezett a szíriai fővárosba, Damaszkuszba, amelynek célja a Türkiye és Szíria közötti együttműködés előmozdítása.

Fidan csütörtökön találkozott Ahmad al-Saraa szíriai elnökkel, Asaad Hassan al-Saibani külügyminiszterrel, valamint más magas rangú tisztviselőkkel.

A látogatás új mérföldkőnek számít Ankara és Damaszkusz kapcsolatának elmélyítésében. E látogatásra nyolc hónappal azután került sor, hogy az Assad-rezsim megbukott és a szíriai politikában új időszak kezdődött.

Diplomáciai források szerint a tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatokban elért előrelépések áttekintése, valamint a biztonság, az újjáépítés és a regionális stabilitás területén történő további együttműködési lehetőségek feltárása áll.

Szíria újjáépítése, a terrorizmus elleni közös erőfeszítések

Az egyik legfontosabb napirendi pont Szíria újjáépítése és gazdasági helyreállítása, amelyhez Türkiye technikai és logisztikai támogatást ígért.