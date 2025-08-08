A török külügyminiszter, Hakan Fidan, hivatalos látogatásra érkezett a szíriai fővárosba, Damaszkuszba, amelynek célja a Türkiye és Szíria közötti együttműködés előmozdítása.
Fidan csütörtökön találkozott Ahmad al-Saraa szíriai elnökkel, Asaad Hassan al-Saibani külügyminiszterrel, valamint más magas rangú tisztviselőkkel.
A látogatás új mérföldkőnek számít Ankara és Damaszkusz kapcsolatának elmélyítésében. E látogatásra nyolc hónappal azután került sor, hogy az Assad-rezsim megbukott és a szíriai politikában új időszak kezdődött.
Diplomáciai források szerint a tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatokban elért előrelépések áttekintése, valamint a biztonság, az újjáépítés és a regionális stabilitás területén történő további együttműködési lehetőségek feltárása áll.
Szíria újjáépítése, a terrorizmus elleni közös erőfeszítések
Az egyik legfontosabb napirendi pont Szíria újjáépítése és gazdasági helyreállítása, amelyhez Türkiye technikai és logisztikai támogatást ígért.
A források szerint a felek értékelni fogják a terrorizmus elleni együttműködést is, különösen az ILIÁ és a PKK/YPG ellen, amelyeket Ankara közvetlen fenyegetésnek tekint nemzetbiztonságára nézve az északkelet-szíriai tevékenységeik miatt.
A regionális dinamikát is megvitatják, különös tekintettel Izrael katonai akcióira és retorikájára, amelyeket mindkét fél Szíria és a régió stabilitását veszélyeztető tényezőnek tart.
Hosszú távú biztonság és stabilitás előmozdítása
Diplomáciai források hangsúlyozták, hogy a jelenlegi időszak lehetőséget kínál Türkiye és Szíria számára, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a közös érdekek támogatása érdekében.
„Türkiye prioritása, hogy ezeket a lehetőségeket olyan módon használja fel, amely támogatja Szíria helyreállítását és erősíti a kétoldalú együttműködést” – mondta egy tisztviselő.