A „terrormentes Türkiye” érdekében indított kezdeményezés nem olyan folyamat, amelyen tárgyalásokat folytatnak a PKK terrorszervezettel, hanem egy nemzeti erőfeszítés annak érdekében, hogy meghatározzák a következő lépéseket a szervezet közelmúltbeli feloszlási nyilatkozatát követően – mondta az ország parlamenti elnöke.
„Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a Török Nemzetgyűlésben indított folyamat semmiképpen sem tárgyalási folyamat.” – jelentette ki Numan Kurtulmus csütörtökön a Török Nagy Nemzetgyűlés (TBMM) rendezvényén.
„Ez a folyamat arról szól, hogy értékeljük az új valóságot, miután a terrorszervezet úgy döntött, hogy feloszlatja magát, és meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyeket a Török Nagy Nemzetgyűlés égisze alatt lehet megtenni a továbblépés érdekében – mindig a Közgyűlés hatásköre és akarata alatt.” – tette hozzá.
Kurtulmus a veteránok és az elesett katonák családjai előtt tett nyilatkozatában elismerte a folyamattal kapcsolatos esetleges aggodalmakat.
„Nem folytatunk tárgyalásokat egy terrorszervezettel, hanem éppen ellenkezőleg, a terrormentes Türkiye megteremtése érdekében a terrorista szervezet feloszlatásával megkezdődött folyamat újraértékelése.” – fogalmazott.
Ez a nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Recep Tayyip Erdoğan elnök július 12-én, amikor az ország történelmének „új fejezetéről” beszélt, bejelentette, hogy a PKK 47 éves terrorhadjáratát befejezi és leteszi a fegyvert, és ezzel „új fejezet” nyílt az ország történelmében.
A PKK-t Türkiye, az Egyesült Államok és az Európai Unió terrorszervezetként tartja nyilván. A szervezet májusban tartott kongresszusán bejelentette feloszlatását. Ez a lépés a szervezet berbörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan februári felhívása után történt, amelyben a több évtizedes támadások befejezését szorgalmazta.
Az új kezdeményezés keretében létrehozott „Nemzeti Összetartás, Testvériség és Demokrácia Bizottság” kedden tartotta első ülését a török Nagy Nemzetgyűlésben. A testület feladata, hogy értékelje a terrorszervezet feloszlatása utáni időszak politikai és jogi vonatkozásait.
Kurtulmus rámutatva a terrorizmus felszámolásának szélesebb regionális jelentőségére, elmondta, hogy „egy terrormentes Türkiye egy terrormentes régiót is jelent.” „Ezt a jövőt együtt fogjuk felépíteni” – tette hozzá.
Emlékeztetett arra is, hogy a terrorizmus milyen súlyos károkat okozott az országnak az elmúlt évtizedekben. „A Köztársaság 100 éves történelmének közel felét terror, fájdalom és áldozat jellemezte” – mondta.
„Türkiye körülbelül 3 billió dollárt és több tízezer életet veszített. Több tízezer gyermekünk, fiatalunk áldozatul esett a terrornak. Hazánk védelméért tisztviselőink életüket áldozták, hősi halált haltak. Hogy ezt a súlyos árat többé ne kelljen megfizetnünk, kötelességünk újjáépíteni és újjáéleszteni az ország egységét, és évszázados testvéri kötelékeinket.”- fogalmazott.