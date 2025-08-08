TÜRKİYE
2 perc olvasás
A török nemzetgyűlés elnöke: “A „Terrormentes Türkiye” nem „tárgyalási folyamat”
Kurtulmuş, a török nemzetgyűlés elnöke szerint az újonnan létrehozott "Nemzeti Szolidaritási Bizottság” a PKK lefegyverzése után jogi és politikai ütemtervet fog kidolgozni, nem fog tárgyalásokat folytatni a terrorszervezettel.
A török nemzetgyűlés elnöke: “A „Terrormentes Türkiye” nem „tárgyalási folyamat”
Törökország a „Nemzeti Szolidaritás, Testvériség és Demokrácia Bizottság” első ülését tartotta a török parlamentben (TBMM) 2025. augusztus 5-én. / Anadolu Agency
18 órája

A „terrormentes Türkiye” érdekében indított kezdeményezés nem olyan folyamat, amelyen tárgyalásokat folytatnak a PKK terrorszervezettel, hanem egy nemzeti erőfeszítés annak érdekében, hogy meghatározzák a következő lépéseket a szervezet közelmúltbeli feloszlási nyilatkozatát követően – mondta az ország parlamenti elnöke.

„Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a Török Nemzetgyűlésben indított folyamat semmiképpen sem tárgyalási folyamat.” – jelentette ki Numan Kurtulmus csütörtökön a Török Nagy Nemzetgyűlés (TBMM) rendezvényén.

„Ez a folyamat arról szól, hogy értékeljük az új valóságot, miután a terrorszervezet úgy döntött, hogy feloszlatja magát, és meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyeket a Török Nagy Nemzetgyűlés égisze alatt lehet megtenni a továbblépés érdekében – mindig a Közgyűlés hatásköre és akarata alatt.” – tette hozzá.

Kurtulmus a veteránok és az elesett katonák családjai előtt tett nyilatkozatában elismerte a folyamattal kapcsolatos esetleges aggodalmakat.

„Nem folytatunk tárgyalásokat egy terrorszervezettel, hanem éppen ellenkezőleg, a terrormentes Türkiye megteremtése érdekében a terrorista szervezet feloszlatásával megkezdődött folyamat újraértékelése.” – fogalmazott.

Ez a nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Recep Tayyip Erdoğan elnök július 12-én, amikor az ország történelmének „új fejezetéről” beszélt, bejelentette, hogy  a PKK 47 éves terrorhadjáratát befejezi és leteszi a fegyvert, és ezzel „új fejezet” nyílt az ország történelmében.

Javasolt

A PKK-t Türkiye, az Egyesült Államok és az Európai Unió terrorszervezetként tartja nyilván. A szervezet májusban tartott kongresszusán bejelentette feloszlatását. Ez a lépés a szervezet berbörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan februári felhívása után történt, amelyben a több évtizedes támadások befejezését szorgalmazta.

Az új kezdeményezés keretében létrehozott „Nemzeti Összetartás, Testvériség és Demokrácia Bizottság” kedden tartotta első ülését a török Nagy Nemzetgyűlésben. A testület feladata, hogy értékelje a terrorszervezet feloszlatása utáni időszak politikai és jogi vonatkozásait.

Kurtulmus rámutatva a terrorizmus felszámolásának szélesebb regionális jelentőségére, elmondta, hogy „egy terrormentes Türkiye egy terrormentes régiót is jelent.” „Ezt a jövőt együtt fogjuk felépíteni” – tette hozzá.

Emlékeztetett arra is, hogy a terrorizmus milyen súlyos károkat okozott az országnak az elmúlt évtizedekben. „A Köztársaság 100 éves történelmének közel felét terror, fájdalom és áldozat jellemezte” – mondta.

„Türkiye körülbelül 3 billió dollárt és több tízezer életet veszített. Több tízezer gyermekünk, fiatalunk áldozatul esett a terrornak. Hazánk védelméért tisztviselőink életüket áldozták, hősi halált haltak. Hogy ezt a súlyos árat többé ne kelljen megfizetnünk, kötelességünk újjáépíteni és újjáéleszteni az ország egységét, és évszázados testvéri kötelékeinket.”- fogalmazott.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us