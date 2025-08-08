A „terrormentes Türkiye” érdekében indított kezdeményezés nem olyan folyamat, amelyen tárgyalásokat folytatnak a PKK terrorszervezettel, hanem egy nemzeti erőfeszítés annak érdekében, hogy meghatározzák a következő lépéseket a szervezet közelmúltbeli feloszlási nyilatkozatát követően – mondta az ország parlamenti elnöke.

„Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a Török Nemzetgyűlésben indított folyamat semmiképpen sem tárgyalási folyamat.” – jelentette ki Numan Kurtulmus csütörtökön a Török Nagy Nemzetgyűlés (TBMM) rendezvényén.

„Ez a folyamat arról szól, hogy értékeljük az új valóságot, miután a terrorszervezet úgy döntött, hogy feloszlatja magát, és meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyeket a Török Nagy Nemzetgyűlés égisze alatt lehet megtenni a továbblépés érdekében – mindig a Közgyűlés hatásköre és akarata alatt.” – tette hozzá.

Kurtulmus a veteránok és az elesett katonák családjai előtt tett nyilatkozatában elismerte a folyamattal kapcsolatos esetleges aggodalmakat.

„Nem folytatunk tárgyalásokat egy terrorszervezettel, hanem éppen ellenkezőleg, a terrormentes Türkiye megteremtése érdekében a terrorista szervezet feloszlatásával megkezdődött folyamat újraértékelése.” – fogalmazott.

Ez a nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Recep Tayyip Erdoğan elnök július 12-én, amikor az ország történelmének „új fejezetéről” beszélt, bejelentette, hogy a PKK 47 éves terrorhadjáratát befejezi és leteszi a fegyvert, és ezzel „új fejezet” nyílt az ország történelmében.