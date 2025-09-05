Bőrrák miatt műtötték meg Joe Biden volt amerikai elnökötA Mohs-műtét, amelyen Biden nemrég átesett, egy aprólékos és időigényes eljárás a bazálsejtes vagy laphámsejtes bőrrák eltávolítására.

Egy szóvivő csütörtökön megerősítette a CNN-nek, hogy Joe Biden volt elnök nemrégiben Mohs-műtéten esett át. Biden jól gyógyul a Mohs-műtétnek nevezett beavatkozás után, amelyet gyakran alkalmaznak a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére, a beavatkozás során a rákos bőrszövet rétegeit távolítják el.

A CNN szerint bár a beavatkozás pontos dátumát nem hozták nyilvánosságra, az interneten keringő képeken egy heg látható a 82 éves Biden homlokán.

A Mohs-műtét egy olyan technika, amelynek során vékony bőrrétegeket távolítanak el, és mikroszkóp alatt vizsgálják, amíg a rákos sejtek már nem maradnak.

Ezt az eljárást jellemzően kiújuló vagy gyorsan növekvő elváltozások esetén alkalmazzák érzékeny területeken, például az arcon és a kezeken.

A volt elnöknél májusban agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak, amely átterjedt a csontjaira. Biden, aki azóta elkezdte a szájon át szedhető terápiát, továbbra is optimista.