Bőrrák miatt műtötték meg Joe Biden volt amerikai elnökötA Mohs-műtét, amelyen Biden nemrég átesett, egy aprólékos és időigényes eljárás a bazálsejtes vagy laphámsejtes bőrrák eltávolítására.
Egy szóvivő csütörtökön megerősítette a CNN-nek, hogy Joe Biden volt elnök nemrégiben Mohs-műtéten esett át. Biden jól gyógyul a Mohs-műtétnek nevezett beavatkozás után, amelyet gyakran alkalmaznak a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére, a beavatkozás során a rákos bőrszövet rétegeit távolítják el.
A CNN szerint bár a beavatkozás pontos dátumát nem hozták nyilvánosságra, az interneten keringő képeken egy heg látható a 82 éves Biden homlokán.
A Mohs-műtét egy olyan technika, amelynek során vékony bőrrétegeket távolítanak el, és mikroszkóp alatt vizsgálják, amíg a rákos sejtek már nem maradnak.
Ezt az eljárást jellemzően kiújuló vagy gyorsan növekvő elváltozások esetén alkalmazzák érzékeny területeken, például az arcon és a kezeken.
„Az a várakozásunk, hogy le tudjuk győzni ezt. Nem szervet érintett, a csontjaim erősek, nem terjedt át. Szóval jól érzem magam” – mondta Biden a CNN-nek.
Biden fizikai egészségét és mentális tisztaságát gyakran vizsgálták elnöksége alatt.
Biden hirtelen véget vetett újraválasztási kampányának, mindössze néhány héttel azután, hogy 2024 júliusában Donald Trumppal folytatott vitája során – amelyben teljesítményét gyengének ítélték – széles körű aggodalmat váltott ki a Demokrata Párton belül.
2020-as győzelme idején Biden volt a valaha megválasztott legidősebb elnök. Ezt a rekordot tavaly megdöntötték, amikor Trumpot 79 évesen megválasztották elnöknek.
Hivatalának leköszönése óta Biden viszonylag visszafogott maradt, és csak néhányszor jelent meg nyilvánosan.
Áprilisban Biden beszédet mondott, amelyben megvédte a Társadalombiztosítási Hivatalt a Trump-adminisztráció által javasolt megszorításokkal szemben.