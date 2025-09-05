NAGYVILÁG
Joe Biden volt amerikai elnök bőrrák műtéten esett át
A 82 éves volt amerikai elnök Mohs-műtéten esett át, hogy eltávolítsák a léziókat, hónapokkal azután, hogy prosztatarákkal diagnosztizálták.
Joe Biden volt amerikai elnök bőrrák műtéten esett át – közölte az NBC News szóvivője. / AP
2025. szeptember 5.

Bőrrák miatt műtötték meg Joe Biden volt amerikai elnökötA Mohs-műtét, amelyen Biden nemrég átesett, egy aprólékos és időigényes eljárás a bazálsejtes vagy laphámsejtes bőrrák eltávolítására.

Egy szóvivő csütörtökön megerősítette a CNN-nek, hogy Joe Biden volt elnök nemrégiben Mohs-műtéten esett át. Biden jól gyógyul a Mohs-műtétnek nevezett beavatkozás után, amelyet gyakran alkalmaznak a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére, a beavatkozás során a rákos bőrszövet rétegeit távolítják el.

A CNN szerint bár a beavatkozás pontos dátumát nem hozták nyilvánosságra, az interneten keringő képeken egy heg látható a 82 éves Biden homlokán.

A Mohs-műtét egy olyan technika, amelynek során vékony bőrrétegeket távolítanak el, és mikroszkóp alatt vizsgálják, amíg a rákos sejtek már nem maradnak.

Ezt az eljárást jellemzően kiújuló vagy gyorsan növekvő elváltozások esetén alkalmazzák érzékeny területeken, például az arcon és a kezeken.

A volt elnöknél májusban agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak, amely átterjedt a csontjaira. Biden, aki azóta elkezdte a szájon át szedhető terápiát, továbbra is optimista.
„Az a várakozásunk, hogy le tudjuk győzni ezt. Nem szervet érintett, a csontjaim erősek, nem terjedt át. Szóval jól érzem magam” – mondta Biden a CNN-nek.

Biden fizikai egészségét és mentális tisztaságát gyakran vizsgálták elnöksége alatt.

Biden hirtelen véget vetett újraválasztási kampányának, mindössze néhány héttel azután, hogy 2024 júliusában Donald Trumppal folytatott vitája során – amelyben teljesítményét gyengének ítélték – széles körű aggodalmat váltott ki a Demokrata Párton belül.

2020-as győzelme idején Biden volt a valaha megválasztott legidősebb elnök. Ezt a rekordot tavaly megdöntötték, amikor Trumpot 79 évesen megválasztották elnöknek.

 Hivatalának leköszönése óta Biden viszonylag visszafogott maradt, és csak néhányszor jelent meg nyilvánosan.

Áprilisban Biden beszédet mondott, amelyben megvédte a Társadalombiztosítási Hivatalt a Trump-adminisztráció által javasolt megszorításokkal szemben.

