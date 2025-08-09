A kínai média közlése szerint a Geely-04 műholdas konstellációt a tervezett pályára szállító rakéta szombaton indult az ország keleti részén fekvő Shandong tartományból.
A Xinhua Kína hivatalos állami hírügynöksége közlése szerint a Smart Dragon-3 rakétát helyi idő szerint 00.31-kor (a török idő szerint péntek 19.31 óra TSI) indították a tengerről Rizhao város partjainál.
A nyílt tengeri indítást a tajvani műholdindító központ hajtotta végre.
A Geely Automotive kínai autógyártó számára indított 11 kommunikációs műholdat a járművek közötti kommunikációs szolgáltatások és az óceáni megfigyelések céljára használják majd.
A Geely műholdas programját a 2018-ban alapított Geespace űrkutatási részlege végzi, amelynek célja az autonóm vezetési technológiák, a nagy pontosságú helymeghatározás és a globális összeköttetés támogatására szolgáló alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő konstelláció fejlesztése.
A vállalat célja, hogy 2025 végéig körülbelül 72 műholdat állítson pályára, hosszú távon pedig egy közel 6000 műholdból álló hálózatot hozzon létre.
Ez az erőfeszítés része Kína szélesebb körű kereskedelmi űrkutatási és fejlett kommunikációs törekvéseinek, amelynek keretében az állami tulajdonú gazdasági társaságok és a magánszektorbeli vállalatok egyaránt felgyorsítják a műholdindításokat navigációs, internetes és Föld-megfigyelési szolgáltatások céljából.