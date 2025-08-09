A kínai média közlése szerint a Geely-04 műholdas konstellációt a tervezett pályára szállító rakéta szombaton indult az ország keleti részén fekvő Shandong tartományból.

A Xinhua Kína hivatalos állami hírügynöksége közlése szerint a Smart Dragon-3 rakétát helyi idő szerint 00.31-kor (a török idő szerint péntek 19.31 óra TSI) indították a tengerről Rizhao város partjainál.

A nyílt tengeri indítást a tajvani műholdindító központ hajtotta végre.

A Geely Automotive kínai autógyártó számára indított 11 kommunikációs műholdat a járművek közötti kommunikációs szolgáltatások és az óceáni megfigyelések céljára használják majd.