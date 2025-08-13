GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
1 perc olvasás
Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország szankciókkal fenyegeti Iránt, ha nem folytatódnak a nukleáris tárgyalások
A 2015-ös nukleáris megállapodás három európai aláíró fele között az elmúlt héten Isztambulban tárgyalás zajlott, amelyen az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalások újraindításáról volt szó.
Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország szankciókkal fenyegeti Iránt, ha nem folytatódnak a nukleáris tárgyalások
Macron francia elnök, Merz német kancellár és Starmer brit miniszterelnök találkozója a Hága városában. / Reuters
2025. augusztus 13.

Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság jelezte az ENSZ-nek, hogy készek visszaállítani a szankciókat Iránnal szemben, hacsak Teherán nem folytatja a tárgyalásokat a nemzetközi közösséggel nukleáris programjáról – számolt be a Financial Times (FT) kedden.

“Az E3 csoport külügyminiszterei levelet írtak az ENSZ-nek, amelyben a „snapback” szankciók lehetőségére figyelmeztettek, amennyiben Teherán nem tesz lépéseket”– így áll a nyilatkozatban.

„Világossá tettük, hogy ha Irán nem hajlandó diplomáciai megoldást találni 2025 augusztusának végéig, vagy nem él a meghosszabbítás lehetőségével, az E3 készen áll a snapback mechanizmus beindítására” – írták a miniszterek a levélben, amelyet a FT látott.

Javasolt

Donald Trump amerikai elnök, aki szerint Teherán nem rendelkezhet nukleáris fegyverekkel, 2018-ban, első elnöki ciklusa alatt egyoldalúan kilépett a 2015-ös iráni nukleáris megállapodásból, bár annak támogatói szerint a megállapodás működött.

Irán azonban továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us