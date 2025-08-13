Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság jelezte az ENSZ-nek, hogy készek visszaállítani a szankciókat Iránnal szemben, hacsak Teherán nem folytatja a tárgyalásokat a nemzetközi közösséggel nukleáris programjáról – számolt be a Financial Times (FT) kedden.
“Az E3 csoport külügyminiszterei levelet írtak az ENSZ-nek, amelyben a „snapback” szankciók lehetőségére figyelmeztettek, amennyiben Teherán nem tesz lépéseket”– így áll a nyilatkozatban.
„Világossá tettük, hogy ha Irán nem hajlandó diplomáciai megoldást találni 2025 augusztusának végéig, vagy nem él a meghosszabbítás lehetőségével, az E3 készen áll a snapback mechanizmus beindítására” – írták a miniszterek a levélben, amelyet a FT látott.
Donald Trump amerikai elnök, aki szerint Teherán nem rendelkezhet nukleáris fegyverekkel, 2018-ban, első elnöki ciklusa alatt egyoldalúan kilépett a 2015-ös iráni nukleáris megállapodásból, bár annak támogatói szerint a megállapodás működött.
Irán azonban továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.