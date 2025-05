Egy jogi szakértőkből és szervezetekből álló nemzetközi szövetség, amelyet 135 szemtanú beszámolójára és nyílt forrású hírszerzési adatokra (OSINT) támaszkodik, azt tervezi, hogy világszerte bíróságok elé állítják az izraeli katonai tisztviselőket, alacsonyabb rangú tiszteket, valamint kettős állampolgárokat a gázai háborús bűncselekmények lehetséges elkövetése miatt.

A független jogászokból, politikusokból és akadémikusokból álló International Center for Justice for Palestinians (ICJP) kedden jelentette be a Global 195 létrehozását, és kijelentette, hogy a globális jogi szövetség „biztosítani fogja, hogy a háborús bűnökkel gyanúsított személyek ellen nemzeti és nemzetközi jogi mechanizmusokon keresztül induljon büntetőeljárás, bárhol is legyenek”.

Több joghatóság és elfogatóparancsok

A szövetség több joghatósághoz fordult, hogy egyszerre kéri, hogy különleges elfogatóparancsot adjanak ki, és jogi eljárásokat indítsanak az érintettek ellen.

Az ICJP bejelentette, hogy olyan országok csatlakoztak a kezdeményezéshez, mint Malajzia, Türkiye, Norvégia, Kanada, Bosznia-Hercegovina és az Egyesült Királyság. Hangsúlyozták, hogy a Global 195 azért jött létre, mert a nemzetközi intézmények és államok nem tudtak megfelelően fellépni a palesztinok ellen elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel szemben.

A Global 195 hatálya kiterjed az izraeli katonai és politikai vezetés tagjaira, a magas rangú döntéshozóktól az operatív személyzetig, akik felelősek a nemzetközi jog megsértéséért – közölte az ICJP.

Az Egyesült Királyságban bejelentették, hogy előrehaladott előkészületek történtek jogi lépések megtételére azok ellen a brit állampolgárok ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csatlakoztak az izraeli hadsereghez, vagy háborús bűncselekményeket követtek el a blokád alatt álló Gázában, az izraeli megszállás alatt lévő Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.

Kezdeményezés Izrael büntetlenségének megszüntetésére

„Azok a struktúrák, amelyek megakadályozzák, hogy a palesztinokkal szemben elkövetett háborús bűnökért felelős személyeket a nemzetközi jogi intézmények felelősségre vonják, valamint az, hogy a nemzeti rendőri erők nem teljesítik a humanitárius jog és az egyetemes joghatóság szerinti kötelezettségeiket, azt eredményezték, hogy az izraeli háborús bűnösök büntetlenül maradnak” - mondta Tayab Ali, az ICJP brit igazgatója.

A nemzetközi jog szerint az államoknak kötelességük a háborús bűnök kivizsgálása és üldözése, de ezeket a kötelezettségeket gyakran figyelmen kívül hagyják - mondta Ali, hozzátéve, hogy a Global 195 „szükséges jogi válasz erre a mulasztásra”.

„Azáltal, hogy több joghatóságon belül aktiváljuk a hazai jogi mechanizmusokat, biztosítjuk, hogy a Gázában elkövetett háborús bűncselekményekért és emberiesség elleni bűncselekményekért felelős személyek bíróság elé álljanak. Nincsen hova rejtőzni az igazságszolgáltatás elől” – tette hozzá.

A nemzetközi jogrend kudarca

Hüseyin Dişli, a Jogász Világszövetségének alelnöke bejelentette, hogy teljes mértékben támogatják a Global 195 kezdeményezést, amely Izrael büntetlenségének megszüntetésére irányul azáltal, hogy büntetőfeljelentést tesznek Türkiyében.

„A palesztin ügy a nemzetközi jog „jogi alsóbbrendűségének” példája. Bár a jogokat elméletileg elismerik, a gyakorlatban megtagadják őket, és a cionista bűncselekmények büntetlenül maradnak" – mondta Dişli, hozzátéve, hogy az a tény, hogy egyetlen nemzeti bíróság sem adott ki elfogatóparancsot izraeli háborús bűnösök ellen, a nemzetközi jogrend kudarcát mutatja.

Awang Armadajaya bin Awang Mahmud malajziai ügyvéd és tanácsadó elmondta, hogy az ICJP elsöprő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze a Gázában elkövetett háborús bűnökről, és felszólította országát, hogy "fokozza az államok közötti jogi és diplomáciai koordinációt a panaszban megnevezett háborús bűnösök kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében".

„Ajánlásokat is tettünk a kormánynak a határellenőrzéssel, a vagyonbefagyasztással és az esetleges pénzügyi szankciókkal kapcsolatban.”- mondta.

Több tízezer halott a 18 hónapos népirtó háborúban

2023 októbere óta Izrael az amerikai fegyverekkel és politikai támogatással több mint 62 000 palesztint ölt meg Gázában, több mint 115 000-et megsebesített és több millió embert kitelepített. Már Izrael és az Egyesült Államok világossá tette, hogy tervezi az összes gázai palesztin etnikai tisztogatását.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök szélsőjobboldali kormányának közvetlen parancsára az izraeli hadsereg lerombolta a városrészeket, tömegsírokat ásott, temetőket pusztított el, boltokat és kórházakat bombázott, hullaházakat tett a földdel egyenlővé, tankokkal és buldózerekkel elgázolta a holttesteket, kutyákkal és árammal kínozta a palesztin foglyokat, színlelt kivégzésekkel megfélemlítette őket, sőt sok palesztint meg is erőszakolt.

A népirtás során izraeli katonák szadista kegyetlenséggel kínozták a palesztin foglyokat Gázában, és kigúnyolták azt mondva, hogy a gyermekeik fejével fociztak.

Az izraeli katonák több száz videót közvetítettek élőben a közösségi médiában, amelyeken az látható, hogy palesztin otthonokat fosztogatnak, szétverik a gyerekágyakat, felgyújtják a házakat, a kitelepített palesztinok alsóneműjét viselik, és ellopják a gyerekek játékait.

Palesztina elpusztítására irányuló küldetésük során az izraeli csapatok a háború történetének legnagyobb csecsemők, egészségügyi dolgozók, sportolók és újságírók lemészárlását hajtották végre.

Palesztin tisztviselők szerint a halálos áldozatok mintegy 70 százaléka nő és gyermek volt. Az Izrael által megölt gyermekek és csecsemők száma a jelentések szerint meghaladja a 18 ezret, amely szám megegyezik számos humanitárius szervezet becslésével.

A szakértők szerint a bejelentett halálozási adatok általában elég óvatos becslések.

A Gázában dolgozó mintegy 100 amerikai orvos 2024 októberében több mint 118 000-re becsülte a tényleges halálos áldozatok számát. A The Lancet című brit orvosi folyóirat arról számolt be, hogy a halálos áldozatok száma 2024 közepére meghaladhatja a 180 000-et.

A tűzszünet megszegése és újabb mészárlás

Az idén január 19-e óta érvényben lévő tűzszünet megszegésével Izrael kedd reggel nagyszabású támadásokat indított a lakóhelyüket elhagyni kényszerült palesztinok sátrai és otthonai ellen. A súlyos szárazföldi, légi és tengeri blokád alatt több mint 400 palesztin meghalt és több mint 700 megsebesült az izraeli támadásokban.

Izrael 528 napja tartó népirtó háborúját sokan elítélik a nemzetközi színtéren. Számos intézmény és vezető úgy jellemezte Izrael támadásait és a humanitárius segélyek akadályozását, mint a palesztin nép elpusztítására irányuló szándékos kísérletet.

Nemzetközi emberi jogi szervezetek azzal vádolják Izraelt, hogy háborús bűnöket és népirtást követett el Gázában.

A Nemzetközi Bíróság a Dél-Afrika által indított népirtási ügyet vizsgálja, míg a Nemzetközi Büntetőbíróság megpróbál elfogatóparancsot kiadni Netanjahu és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen.