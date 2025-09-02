Hszi Csin-ping kínai elnök kedden üdvözölte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, mint „régi barát”, amikor a két vezető újabb tárgyalási fordulót indított Pekingben. A találkozóra akkor került sor, amikor az Egyesült Államokkal fokozott feszültség tapasztalható.
Putyin, aki Hszit „kedves barátként” szólította, kedden kijelentette, hogy Moszkva és Peking kapcsolata „soha nem látott szintre” emelkedett.
A két vezető hivatalosan találkozott, mielőtt legfelsőbb tanácsadóik társaságában teáztak, ezzel is hangsúlyozták a baráti kapcsolatuk fontosságát.
A tárgyalásokat megelőzte a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) hétfői csúcstalálkozója, amely Tiencsinben lezajlott, ahol Hszi és Putyin indiai miniszterelnökkel, Narendra Modival és más regionális vezetőkkel is találkozott.
Szerdán Hszi egy jelentős katonai parádét fog vezetni a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából.
Putyin emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió támogatta Kínát a háború alatt Japán megszállása idején, és azt mondta: „Akkor együtt voltunk, most is együtt vagyunk.”
Kereskedelmi feszültség az Egyesült Államokkal
Peking azt állítja, hogy semleges az ukrajnai háborúban, de mentőövként szolgál az orosz gazdaságnak azáltal, hogy a nyugati szankciók ellenére fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.
Amerikai tisztviselők egyes kínai vállalatokat azzal vádoltak, hogy segítik az orosz hadiipart.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója a változó szövetségekre is rávilágított: Donald Trump amerikai elnök által India ellen bevezetett széles körű vámtarifák még közelebb hozták Újdelhit Moszkvához és Pekinghez, annak ellenére, hogy Modi nem vett részt a kínai katonai parádén.
Kétoldalú találkozójuk előtt Hszi és Putyin háromoldalú megbeszélést tartott Khurelsukh Ukhnaa mongol elnökkel, akinek országa elhelyezkedése stratégiai jelentőségű, mivel Kína és Oroszország között helyezkedik el.
Putyin hangsúlyozta, hogy a három nemzet jószomszédi viszonyban van egymással, és ez közös érdek.
Mongólia 2024-ben nagy figyelmet keltett nemzetközi színtéren, amikor figyelmen kívül hagyta a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin letartóztatására irányuló felhívásait.