Hszi Csin-ping kínai elnök kedden üdvözölte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, mint „régi barát”, amikor a két vezető újabb tárgyalási fordulót indított Pekingben. A találkozóra akkor került sor, amikor az Egyesült Államokkal fokozott feszültség tapasztalható.

Putyin, aki Hszit „kedves barátként” szólította, kedden kijelentette, hogy Moszkva és Peking kapcsolata „soha nem látott szintre” emelkedett.

A két vezető hivatalosan találkozott, mielőtt legfelsőbb tanácsadóik társaságában teáztak, ezzel is hangsúlyozták a baráti kapcsolatuk fontosságát.

A tárgyalásokat megelőzte a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) hétfői csúcstalálkozója, amely Tiencsinben lezajlott, ahol Hszi és Putyin indiai miniszterelnökkel, Narendra Modival és más regionális vezetőkkel is találkozott.

Szerdán Hszi egy jelentős katonai parádét fog vezetni a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából.

Putyin emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió támogatta Kínát a háború alatt Japán megszállása idején, és azt mondta: „Akkor együtt voltunk, most is együtt vagyunk.”

Kereskedelmi feszültség az Egyesült Államokkal