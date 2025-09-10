Közel 200 embert tartóztattak le a szerdai országos tiltakozások korai szakaszában Párizsban – közölte Bruno Retailleau francia belügyminiszter.
A demonstrálók szerdán kora reggel összecsaptak a rendőrséggel Párizsban, ahol szemetes konténereket gyújtottak fel. A kormány rendkívüli módon 80 000 rendőrt mozgósított az „Blokkoljunk mindent” jelszóval meghirdetett országos akciónapra.
Két nappal azután, hogy Francois Bayrout megfosztották miniszterelnöki tisztségétől egy parlamenti bizalmi szavazás során, és kedden Sébastien Lecornu váltotta őt, több ezer tüntető válaszolt az online felhívásokra, hogy megbénítsák az országot.
A „Bloquons Tout” (Blokkoljunk mindent) mozgalom a nyár folyamán a közösségi médiában és titkosított csevegésekben szerzett lendületet. A blokádok, sztrájkok, tüntetések és más tiltakozó akciók napjára szóló felhívásuk akkor érkezett, amikor Macron – a mozgalom egyik fő célpontja – 12 hónapon belül a negyedik miniszterelnökét nevezte ki.
A vezetés nélküli, vírusszerűen terjedő mozgalom széles körű követeléseket fogalmazott meg – sokan a Bayrou által támogatott, vitatott megszorító költségvetési terveket célozták meg –, valamint általánosabb panaszokat az egyenlőtlenséggel kapcsolatban.
Az online sztrájkokra, bojkottokra, blokádokra és más tiltakozási formákra szóló felhívásokat kísérték olyan üzenetek is, amelyek az erőszak elkerülésére szólítottak fel.
A „Blokkoljunk mindent” spontán jellege emlékeztet a „Sárgamellényes” mozgalomra, amely Macron első elnöki ciklusát rázta meg. Ez a mozgalom az üzemanyag-adó emelése elleni tiltakozásként indult, amikor a munkások láthatósági mellényben táborozni kezdtek a körforgalmakban. Gyorsan elterjedt a politikai, regionális, társadalmi és generációs megosztottságokon átívelően, az emberek gazdasági igazságtalanság és Macron vezetése miatti haragját kifejezve.