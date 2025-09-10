Közel 200 embert tartóztattak le a szerdai országos tiltakozások korai szakaszában Párizsban – közölte Bruno Retailleau francia belügyminiszter.

A demonstrálók szerdán kora reggel összecsaptak a rendőrséggel Párizsban, ahol szemetes konténereket gyújtottak fel. A kormány rendkívüli módon 80 000 rendőrt mozgósított az „Blokkoljunk mindent” jelszóval meghirdetett országos akciónapra.

Két nappal azután, hogy Francois Bayrout megfosztották miniszterelnöki tisztségétől egy parlamenti bizalmi szavazás során, és kedden Sébastien Lecornu váltotta őt, több ezer tüntető válaszolt az online felhívásokra, hogy megbénítsák az országot.

A „Bloquons Tout” (Blokkoljunk mindent) mozgalom a nyár folyamán a közösségi médiában és titkosított csevegésekben szerzett lendületet. A blokádok, sztrájkok, tüntetések és más tiltakozó akciók napjára szóló felhívásuk akkor érkezett, amikor Macron – a mozgalom egyik fő célpontja – 12 hónapon belül a negyedik miniszterelnökét nevezte ki.