NAGYVILÁG
1 perc olvasás
A NATO főtitkára és Anglia miniszterelnöke erőteljesebb katonai támogatást ígért Ukrajnának
A Downing Street-i tárgyalások a regionális biztonság kérdésére is utaltak, Starmer elítélte az izraeli támadást Dohában, és a feszültség csökkentésére szólított fel.
A NATO főtitkára és Anglia miniszterelnöke erőteljesebb katonai támogatást ígért Ukrajnának
Rutte elismerte az Egyesült Királyság elkötelezettségét a védelmi kiadások növelése és vezető szerepe iránt. / AA
2025. szeptember 10.

Keir Starmer brit miniszterelnök kedden a Downing Streeten fogadta Mark Rutte NATO-főtitkárt, a londoni Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (UDCG) ülését követően.

A Downing Street tájékoztatása szerint a vezetők a dohai helyzetről is tárgyaltak, ahol Starmer elítélte az izraeli támadást, és hangsúlyozta a régióban a további eszkaláció elkerülésének fontosságát.

Ukrajnával kapcsolatban a két vezető áttekintette a frontvonal helyzetét, és kiemelték annak szükségességét, hogy Kijev megkapja a szükséges katonai képességeket.

Rutte tájékoztatta Starmert az UDCG korábbi megbeszéléseiről, ahol a szövetségesek megerősítették elkötelezettségüket a támogatás fokozása mellett, többek között az „Önkéntes Koalíció” révén. Mindkét vezető üdvözölte az amerikai hozzájárulások integrálását a koalíció tervébe.

Javasolt

Egyetértettek abban is, hogy növelni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást, beleértve a szankciókat, hogy rábírják Vlagyimir Putyin elnököt az érdemi béketárgyalások megkezdésére.

A nap folyamán Rutte külön találkozókat is tartott John Healey brit védelmi miniszterrel, Yvette Cooper külügyminiszterrel, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel és Boris Pistorius német védelmi miniszterrel – közölte a NATO.

Rutte méltatta az Egyesült Királyság elkötelezettségét a védelmi kiadások növelése iránt, valamint vezető szerepét – Franciaországgal együtt – Ukrajna biztonsági garanciáinak előmozdításában.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us