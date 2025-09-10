Keir Starmer brit miniszterelnök kedden a Downing Streeten fogadta Mark Rutte NATO-főtitkárt, a londoni Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (UDCG) ülését követően.
A Downing Street tájékoztatása szerint a vezetők a dohai helyzetről is tárgyaltak, ahol Starmer elítélte az izraeli támadást, és hangsúlyozta a régióban a további eszkaláció elkerülésének fontosságát.
Ukrajnával kapcsolatban a két vezető áttekintette a frontvonal helyzetét, és kiemelték annak szükségességét, hogy Kijev megkapja a szükséges katonai képességeket.
Rutte tájékoztatta Starmert az UDCG korábbi megbeszéléseiről, ahol a szövetségesek megerősítették elkötelezettségüket a támogatás fokozása mellett, többek között az „Önkéntes Koalíció” révén. Mindkét vezető üdvözölte az amerikai hozzájárulások integrálását a koalíció tervébe.
Egyetértettek abban is, hogy növelni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást, beleértve a szankciókat, hogy rábírják Vlagyimir Putyin elnököt az érdemi béketárgyalások megkezdésére.
A nap folyamán Rutte külön találkozókat is tartott John Healey brit védelmi miniszterrel, Yvette Cooper külügyminiszterrel, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel és Boris Pistorius német védelmi miniszterrel – közölte a NATO.
Rutte méltatta az Egyesült Királyság elkötelezettségét a védelmi kiadások növelése iránt, valamint vezető szerepét – Franciaországgal együtt – Ukrajna biztonsági garanciáinak előmozdításában.