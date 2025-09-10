Az Európai Bizottság bejelentette a SAFE védelmi program keretében a 150 milliárd eurós pénzügyi támogatás előzetes elosztását, amely a védelmi felkészültségnek megerősítésére szolgál az uniós területen.

A Bizottság közlése szerinta pénzösszeget az előzetes elosztási rendszer alapján 19 tagállam között osztják szét, amelyek támogatást kértek. A végleges összegek az egyes országok védelmi projektjeitől és felkészültségi szintjétől függenek.

Lengyelország kapja a legnagyobb részt, 43,7 milliárd eurót. Ezt sorban követi Románia (16,68 milliárd euró), Franciaország és Magyarország (mindegyik 16,21 milliárd euró), Olaszország (14,9 milliárd euró), Belgium (8,34 milliárd euró), Litvánia (6,37 milliárd euró), Portugália (5,84 milliárd euró) és Lettország (5,68 milliárd euró).

További elosztások: Bulgária (3,26 milliárd euró), Észtország (2,66 milliárd euró), Szlovákia (2,31 milliárd euró), Csehország (2,06 milliárd euró), Horvátország (1,7 milliárd euró), a ciprusi görög rész (1,18 milliárd euró), Spanyolország és Finnország (mindegyik 1 milliárd euró), Görögország (787 millió euró) és Dánia (46,7 millió euró).