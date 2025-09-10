NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Az EU 175,6 milliárd dolláros védelmi alapot különít el a blokk biztonságának erősítésére
Lengyelország kapja a legnagyobb részesedést 43,7 milliárd euróval, őt követi Románia, Franciaország, Magyarország és Olaszország.
Az EU 175,6 milliárd dolláros védelmi alapot különít el a blokk biztonságának erősítésére
Lengyelország kapja a legnagyobb részt, 43,7 milliárd eurót. / AA
2025. szeptember 10.

Az Európai Bizottság bejelentette a SAFE védelmi program keretében a 150 milliárd eurós pénzügyi támogatás előzetes elosztását, amely a védelmi felkészültségnek megerősítésére szolgál az uniós területen.

A Bizottság közlése szerinta pénzösszeget az előzetes elosztási rendszer alapján 19 tagállam között osztják szét, amelyek támogatást kértek. A végleges összegek az egyes országok védelmi projektjeitől és felkészültségi szintjétől függenek.

Lengyelország kapja a legnagyobb részt, 43,7 milliárd eurót. Ezt sorban követi Románia (16,68 milliárd euró), Franciaország és Magyarország (mindegyik 16,21 milliárd euró), Olaszország (14,9 milliárd euró), Belgium (8,34 milliárd euró), Litvánia (6,37 milliárd euró), Portugália (5,84 milliárd euró) és Lettország (5,68 milliárd euró).

További elosztások: Bulgária (3,26 milliárd euró), Észtország (2,66 milliárd euró), Szlovákia (2,31 milliárd euró), Csehország (2,06 milliárd euró), Horvátország (1,7 milliárd euró), a ciprusi görög rész (1,18 milliárd euró), Spanyolország és Finnország (mindegyik 1 milliárd euró), Görögország (787 millió euró) és Dánia (46,7 millió euró).

Javasolt

A SAFE programot az EU vezetői májusban fogadták el, amely versenyképes áron, hosszú lejáratú hiteleket biztosít a sürgős védelmi beszerzések felgyorsítására.

A program az Európai Bizottság "Európa Újrafegyverkezési Terve / Felkészülés 2030" kezdeményezésének részét képezi, amely több mint 800 milliárd eurónyi védelmi kiadás mozgósítását célozza.

Bár a hitelek kizárólag EU-tagállamok számára lesznek elérhetők, de Ukrajna és az AEA-EFTA országok is részt vehetnek a program keretében megvalósuló közös beszerzésekben.

