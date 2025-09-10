NAGYVILÁG
Lengyelország szerint Oroszország többször megsértette légterét
Donald Tusk miniszterelnök szerint a lengyel hadsereg reagált orosz elemekre, miközben a hatóságok arra kérték az oroszok által fenyegetett régiók lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg a lezuhant légijárművek után folytatják a kutatást.
Tusk elmondta, hogy szoros kapcsolatban áll Karol Nawrocki elnökkel és Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszterrel. / AP
2025. szeptember 10.

Lengyelország közölte, hogy drónok többször is megsértették légterét az ukrán célpontok ellen végrehajtott orosz támadások során, ezért katonai műveleteket indítottak a fenyegetések felderítése és semlegesítése érdekében.

„A mai napon az ukrán területen található célpontok elleni orosz támadások során orosz pilóta nélküli légi járművek légterünket többször is megsértették” – közölte a Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága szerdán az X-en.

A közlemény szerint a lengyel erők fegyvereket vetett be a légtérsértő drónok ellen, és a lelőtt objektumok felkutatásán dolgoznak.

A hatóságok arra kérték a leginkább veszélyeztetett régiók – Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságok – lakóit, hogy maradjanak otthon, mivel a katonai művelet folyamatosan zajlik. „Hangsúlyozzuk, hogy a katonai művelet folyamatban van, és kérjük az embereket, hogy maradjanak otthon” – áll a közleményben.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megerősítette, hogy művelet zajlik, és a hadsereg fegyvereket vetett be ezek ellen az objektumok ellen. Tusk hozzátette, hogy szoros kapcsolatban áll Karol Nawrocki elnökkel és Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszterrel.

Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes közölte, hogy Nawrockit és Tuskot tájékoztatták a helyzetről, és arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a Lengyel Hadsereg és a rendőrség közleményeit.

Lezárták a repülőtereket

Lengyelország a biztonsági helyzet miatt lezárta a nagy repülőtereket, köztük a varsói nemzetközi repülőteret, Modlint, Lublint és Rzeszów-Jasionkát.

A légiközlekedési értesítések megerősítették, hogy ezek a repülőterek addig tartanak zárva, amíg a művelet nem ér véget.

Kaitlan Collins, a CNN riportere kedden közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatást kapott a Lengyelország felett észlelt orosz drónokról.

Dick Durbin amerikai szenátor korábban arra figyelmeztetett, „Az orosz drónok ismételt behatolása a NATO légterébe egyértelműen jelzi, hogy (Vlagyimir) Putyin elnök teszteli a Lengyelország és a balti országok védelmére irányuló elkötelezettségünket.”

Tusk megígérte, hogy „határozott lépéseket” tesz a légtérsértések ellen, és pénteken kijelentette, hogy Lengyelország „nagyon határozottan reagál majd az ilyen provokációkra”.

