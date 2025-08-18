Kína az éves emberi jogi jelentésében vasárnap az Egyesült Államokat „a gázai népirtás cinkosának” nevezte, amelyet az Államtanács Tájékoztatási Hivatala adott ki, és amelyet az állami Xinhua hírügynökség közölt.

„Az Egyesült Államok a gázai népirtás cinkosaként szolgál” – áll a 2024-es jelentésben, amelyben hozzátették, Washington „rendíthetetlen katonai és diplomáciai támogatást nyújt Izraelnek.”

A jelentés szerint az Egyesült Államok a gázai népirtás második évében többször is megakadályozta a tűzszünet elérésére tett nemzetközi erőfeszítéseket, továbbá megjegyezték, Washington „hétszer élt vétójogával az ENSZ Biztonsági Tanácsának tűzszünetet követelő határozatai ellen.”