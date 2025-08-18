NAGYVILÁG
Kína egy emberi jogi jelentésben "a gázai népirtás bűnrészesének" nevezte az Egyesült Államokat
Peking Washington „túlzott egyoldalú szankcióinak alkalmazását” bírálta, mondván, azok a humanitárius válságokat hajtják.
Izrael gázai háborúja 2023 októbere óta közel 61 900 palesztin életét követelte. /Fénykép: AA.
2025. augusztus 18.

Kína az éves emberi jogi jelentésében vasárnap az Egyesült Államokat „a gázai népirtás cinkosának” nevezte, amelyet az Államtanács Tájékoztatási Hivatala adott ki, és amelyet az állami Xinhua hírügynökség közölt.

„Az Egyesült Államok a gázai népirtás cinkosaként szolgál” – áll a 2024-es jelentésben, amelyben hozzátették, Washington „rendíthetetlen katonai és diplomáciai támogatást nyújt Izraelnek.”

A jelentés szerint az Egyesült Államok a gázai népirtás második évében többször is megakadályozta a tűzszünet elérésére tett nemzetközi erőfeszítéseket, továbbá megjegyezték, Washington „hétszer élt vétójogával az ENSZ Biztonsági Tanácsának tűzszünetet követelő határozatai ellen.”

A jelentés továbbá az Egyesült Államok által alkalmazott „túlzott egyoldalú szankciókat” bírálta, azzal vádolva Washingtont, hogy „humanitárius válságokat hajtja,” valamint hogy „messze a világ legnagyobb egyoldalú szankcióalkalmazója.”

Izrael gázai háborúja 2023 októbere óta közel 61 900 palesztin életét követelte, teljes mértékben elpusztította az enklávét, valamint a többször is az otthonaik elhagyására kényszerített palesztin lakosságot a teljes éhínség szélére sodorta – közölte a helyi Egészségügyi Minisztérium.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, valamint korábbi honvédelmi minisztere, Yoav Gallant ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában. Izrael ellen emellett népirtási ügyében is eljárás zajlik a Nemzetközi Bíróságon.

