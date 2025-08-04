Thaiföldi és kambodzsai tisztviselők hétfőn Malajziában találkoztak, miközben a két szomszédos ország között továbbra is fegyverszünet van érvényben.

Az elmúlt hetekben a thaiföldi–kambodzsai kapcsolatok romlottak a határon átnyúló légitámadások és rakétatámadások miatt fokozódó feszültség miatt. A konfliktusokban több tucat ember, köztük katonák is, életét vesztette vagy megsebesült. A helyzet azonban július 28-án megkötött fegyverszünettel véget ért.

A két fél képviselői csütörtökön, a Határbizottság (GBC) ülése előtt tárgyalásokat folytattak, amelynek célja, hogy az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) keretében és a kétoldalú katonai együttműködés részeként előkészítse a feszültség enyhítésének útját.

Az ülésezés előtt Mohamed Khaled Nordin malajziai védelmi miniszter vasárnap háromoldalú videokonferenciát tartott kambodzsai és thaiföldi kollégáival, Tea Seiha tábornokkal és Natthaphon Narkphanit tábornokkal.

Malajzia védelmi minisztere kijelentette, hogy a közelgő GBC-találkozón Malajzia, az Egyesült Államok és Kína megfigyelői is részt vesznek, és ez a helyzet a határ menti feszültség békés megoldása iránti nemzetközi érdeklődés tükröződése.