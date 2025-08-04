NAGYVILÁG
Thaiföld és Kambodzsa tárgyalásokat folytatnak a malajziai határvitájuk miatt
Az Általános Határbizottság ülése előtt előzetes megbeszélésekre került sor az ASEAN keretében a feszültség csökkentése és az együttműködés kérdéseinek megvitatása céljából.
Thaiföld és Kambodzsa tárgyalásokat folytatnak a malajziai határvitájuk miatt / AFP
2025. augusztus 4.

Thaiföldi és kambodzsai tisztviselők hétfőn Malajziában találkoztak, miközben a két szomszédos ország között továbbra is fegyverszünet van érvényben.

Az elmúlt hetekben a thaiföldi–kambodzsai kapcsolatok romlottak a határon átnyúló légitámadások és rakétatámadások miatt fokozódó feszültség miatt. A konfliktusokban több tucat ember, köztük katonák is, életét vesztette vagy megsebesült. A helyzet azonban július 28-án megkötött fegyverszünettel véget ért.

A két fél képviselői csütörtökön, a Határbizottság (GBC) ülése előtt tárgyalásokat folytattak, amelynek célja, hogy az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) keretében és a kétoldalú katonai együttműködés részeként előkészítse a feszültség enyhítésének útját.

Az ülésezés előtt Mohamed Khaled Nordin malajziai védelmi miniszter vasárnap háromoldalú videokonferenciát tartott kambodzsai és thaiföldi kollégáival, Tea Seiha tábornokkal és Natthaphon Narkphanit tábornokkal.

Malajzia védelmi minisztere kijelentette, hogy a közelgő GBC-találkozón Malajzia, az Egyesült Államok és Kína megfigyelői is részt vesznek, és ez a helyzet a határ menti feszültség békés megoldása iránti nemzetközi érdeklődés tükröződése.

Bangkok és Phnom Penh között feszültség alakult ki a kambodzsai Preah Vihear tartomány és Thaiföld északkeleti Ubon Ratchathani tartománya közötti határ mentén, és ez a feszültség május 28-án egy kambodzsai katona meggyilkolásával újra fellángolt.

Emellett a thaiföldi hadsereg hétfőn bejelentette, hogy 18 kambodzsai katonát tart fogságban „háborús fogolyként”.

A hadsereg közölte, hogy a háborús foglyokat „a fegyveres konfliktus teljes befejezése után, a Genfi Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően visszaadják”.

A legutóbbi határkonfliktusok során a thaiföldi erők körülbelül 20 kambodzsai katonát ejtettek fogságba.

