Dánia Legfelsőbb Bírósága a mai nap folyamán dönt abban az ügyben, amely során egy szíriai származású dán állampolgár azt állította, az ILIÁ soraiban töltött időt a dán hírszerzés ügynökeként végezte.

Ha ez az állítás igaznak bizonyul, Ahmed Samsam megpróbálhatja megsemmisíttetni a 2018-ban Spanyolországban kiszabott ítéletét, amelyben az ILIÁ, egy, a Szíriától és más területeket is elfoglalni próbáló terrorszervezethez való tartozása miatt ítélték el.

„Egy pozitív döntés a Legfelsőbb Bíróságtól többek között lehetővé tenné számára, hogy újratárgyalást kérvényezzen a Spanyolországban eldöntött büntetőügyében” – mondta el Samsam ügyvédje, Rene Offerson.

Az ügyet azonban bonyolítja, hogy a dán hírszerző szolgálatok biztonsági okokból nem hajlandók megerősíteni vagy cáfolni informátoraik kilétét.

Samsamot, akit a madridi bíróság nyolcéves börtönbüntetésre ítélt, büntetése nagy részét Dániában töltötte, miután átszállították. A börtönből 2023-ban engedték ki.

Azonban Samsam tagadja a terrorista tevékenységet, illetve azt állítja, az ILIÁ-hozvaló csatlakozása a 2013-as és 2014-es szíriai utazásai során a Dán Biztonsági és Hírszerzési Szolgálat (DSIS), majd később a Dán Védelmi Hírszerzési Szolgálat (DDIS) megbízásából történt.

Ezt az állítást több tanúvallomás és újságírói vizsgálat is alátámasztotta, amelyeket egy alsóbb szintű dán bíróság elé terjesztettek annak megállapítása érdekében, hogy valóban dán hírszerzési ügynök volt-e.