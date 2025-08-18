Izraelben több ezren tartottak országos sztrájkot, amely során autópályákat zártak le több városban, hogy nyomást gyakoroljanak Benjamin Netanjahu kormányára egy fogolycsere-megállapodás érdekében a palesztinokkal, valamint a Gázai övezetben zajló háború befejezéséért.

A vasárnapi általános sztrájkot a Gázában fogva tartott izraeli túszok családjai hívták össze, akik attól tartanak, hogy az izraeli kormány múlt heti döntése a Gázai övezet teljes megszállásáról veszélybe sodorhatja szeretteik életét.

A tüntetők Jeruzsálemben és Tel-Avivban utcákat, alagutakat és hidakat próbáltak lezárni, amire a hatóságok vízágyúkkal reagáltak. A demonstrálók gumiabroncsokat is felgyújtottak, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okozott.

Százak csatlakoztak a sztrájkhoz magáncégek, önkormányzatok és szervezetek részéről, miközben a közszolgálati műsorszolgáltató, a KAN arról számolt be, hogy több ezer tüntető lezárta a főbb utakat, ami közlekedési dugókhoz és a vonatközlekedés felfüggesztéséhez vezetett.

Éttermek és kávézók is bezártak, míg a Haaretz arról írt, hogy izraeli művészek, hírességek és sportolók is támogatásukat fejezték ki, és csatlakoztak a sztrájkhoz.

Jelentős szakszervezetek, köztük ügyvédek, orvosok és az üzleti fórum, valamint a Jeruzsálemi Héber Egyetem is megerősítették részvételüket a sztrájkban.

“Az izraeli rendőrség szerint a sztrájk során országszerte 38 tüntetőt vettek őrizetbe”-így áll a Yedioth Ahronoth napilapban.

Az ellenzék részvétele

Az ellenzéki vezető, Jair Lapid ellátogatott a tel-avivi Túszok terére, hogy részt vegyen a sztrájkban.

„Nem fognak megállítani minket, nem fárasztanak ki, és nem merítenek ki. Folytatjuk a harcot, amíg a túszok haza nem térnek, megállapodás születik, és a háború véget ér” – tette hozzá.

A Nemzeti Egység vezetője, Benny Gantz szintén támogatását fejezte ki a tüntetők iránt, és felszólította a kormányt, hogy ne támadja a túszok családjait.