NAGYVILÁG
3 perc olvasás
Több ezren tüntetnek Izraelben a gázai megszállás ellen, fegyverszünetet és fogolycserét követelve
Az izraeli egyetemek is részt vettek a tüntetéseken, hogy nyomást gyakoroljanak a Netanjahu-kormányra a tűzszünet elérése érdekében.
Több ezren tüntetnek Izraelben a gázai megszállás ellen, fegyverszünetet és fogolycserét követelve
Izraeli vezérkari főnök hivatalosan jóváhagyta a Gázai övezet elfoglalásának tervét. / AP
2025. augusztus 18.

 

Izraelben több ezren tartottak országos sztrájkot, amely során autópályákat zártak le több városban, hogy nyomást gyakoroljanak Benjamin Netanjahu kormányára egy fogolycsere-megállapodás érdekében a palesztinokkal, valamint a Gázai övezetben zajló háború befejezéséért.

A vasárnapi általános sztrájkot a Gázában fogva tartott izraeli túszok családjai hívták össze, akik attól tartanak, hogy az izraeli kormány múlt heti döntése a Gázai övezet teljes megszállásáról veszélybe sodorhatja szeretteik életét.

A tüntetők Jeruzsálemben és Tel-Avivban utcákat, alagutakat és hidakat próbáltak lezárni, amire a hatóságok vízágyúkkal reagáltak. A demonstrálók gumiabroncsokat is felgyújtottak, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okozott.

Százak csatlakoztak a sztrájkhoz magáncégek, önkormányzatok és szervezetek részéről, miközben a közszolgálati műsorszolgáltató, a KAN arról számolt be, hogy több ezer tüntető lezárta a főbb utakat, ami közlekedési dugókhoz és a vonatközlekedés felfüggesztéséhez vezetett.

Éttermek és kávézók is bezártak, míg a Haaretz arról írt, hogy izraeli művészek, hírességek és sportolók is támogatásukat fejezték ki, és csatlakoztak a sztrájkhoz.

Jelentős szakszervezetek, köztük ügyvédek, orvosok és az üzleti fórum, valamint a Jeruzsálemi Héber Egyetem is megerősítették részvételüket a sztrájkban.

“Az izraeli rendőrség szerint a sztrájk során országszerte 38 tüntetőt vettek őrizetbe”-így áll a Yedioth Ahronoth napilapban.

Az ellenzék részvétele

Az ellenzéki vezető, Jair Lapid ellátogatott a tel-avivi Túszok terére, hogy részt vegyen a sztrájkban.

„Nem fognak megállítani minket, nem fárasztanak ki, és nem merítenek ki. Folytatjuk a harcot, amíg a túszok haza nem térnek, megállapodás születik, és a háború véget ér” – tette hozzá.

A Nemzeti Egység vezetője, Benny Gantz szintén támogatását fejezte ki a tüntetők iránt, és felszólította a kormányt, hogy ne támadja a túszok családjait.

Javasolt

A volt védelmi miniszter, Joáv Galant szintén csatlakozott a sztrájkhoz Tel-Avivban, hogy támogassa a túszok családjait.

„Legfőbb kötelességünk, hogy mindenkit hazahozzunk” – mondta Galant a Yedioth Ahronoth napilap által közölt nyilatkozatában.

Izraeli egyetemek elnökei is jelen voltak a tüntetéseken, hogy követeljék a Netanjahu-kormánytól a tűzszünetet és a túszcsere-megállapodás megkötését.

„Márciusban Izrael összes egyetemének és főiskolájának vezetői aláírtak egy levelet a miniszterelnöknek. Egyértelműen kijelentettük, hogy a kormánynak be kell fejeznie a megállapodást, és mindenkit vissza kell hoznia” – mondta Daniel Chamovitz, a Negev Ben-Gurion Egyetem elnöke beszédében.

„Ez nem politikai követelés volt; ez erkölcsi és lelkiismereti igény volt” – tette hozzá.

Szélsőjobboldali reakciók

A szélsőjobboldali ellenzék és a kormány szélsőjobboldali tagjai elítélték a sztrájkot, Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter pedig azzal vádolta a szervezőket, hogy „érzelmi manipulációt végeznek, amely a Hamász javát szolgálja.”

„Ahogy most kinéz, az őrült médiafelhajtás és az önérdekű politikai szereplők sorozata ellenére a kampány nem nyer teret, és nagyon kevés embert érint” – állította.

Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter az X-en azt írta, hogy a tüntetők „ugyanazok az emberek, akik korábban gyengítették Izraelt, és ma is ezt próbálják tenni.”

Augusztus 8-án Izrael Biztonsági Kabinetje jóváhagyta Netanjahu tervét Gáza városának teljes megszállására, ami éles nemzetközi visszhangot váltott ki számos országból és emberi jogi szervezettől.

Izraeli becslések szerint körülbelül 50 túsz maradt Gázában, közülük 20-ról feltételezik, hogy életben vannak, míg Izrael több mint 10 800 palesztint tart fogva börtöneiben, gyakran súlyos körülmények között, amelyekről jogvédő csoportok kínzásról, éhezésről és orvosi elhanyagolásról számoltak be.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us