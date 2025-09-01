Egy rutinszerű repülés közben lezuhant egy katonai helikopter Észak-Pakisztánban, amely következtében két pilóta és három technikus életét vesztette – közölte egy kormányszóvivő.
A helikopter látszólag műszaki hiba miatt zuhant le a Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt – mondta el Faizullah Faraq, a régió kormányszóvivője. Az incidenssel kapcsolatban nem közölt további részleteket, azonban hozzátette, a hatóságok vizsgálják az esetet.
Elmondása szerint a helikoptert a Gilgit-Baltisztán kormány segély- és mentési műveletekhez használta a közelmúltbeli esőzések és áradások után.
A helikopter egy újonnan javasolt helikopter-leszállóhelyen végzett próbalandolást.
A balesetet követően mentőcsapatok érkeztek helyszínére, és megkezdték a mentési munkálatokat.
Az incidens okáról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, bár a Gilgit-Baltisztán kormányszóvivője elmondása szerint „műszaki hiba” lépett fel.
Múlt hónapban egy segélyszállítmányt szállító helikopter zuhant le rossz időjárási körülmények között az északnyugati Bajaur régióban, amelyben mind az öt fedélzeten tartózkodó személy életét vesztette. 2024 szeptemberében pedig hat ember halt meg, amikor egy másik helikopter motorhiba miatt zuhant le az északnyugati régióban.