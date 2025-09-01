Egy rutinszerű repülés közben lezuhant egy katonai helikopter Észak-Pakisztánban, amely következtében két pilóta és három technikus életét vesztette – közölte egy kormányszóvivő.

A helikopter látszólag műszaki hiba miatt zuhant le a Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt – mondta el Faizullah Faraq, a régió kormányszóvivője. Az incidenssel kapcsolatban nem közölt további részleteket, azonban hozzátette, a hatóságok vizsgálják az esetet.

Elmondása szerint a helikoptert a Gilgit-Baltisztán kormány segély- és mentési műveletekhez használta a közelmúltbeli esőzések és áradások után.

A helikopter egy újonnan javasolt helikopter-leszállóhelyen végzett próbalandolást.