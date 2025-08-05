Mexikói hatóságok bejelentették, hogy Guanajuato állam központi régiójában, Irapuato településen található egy ingatlanon 32 holttestet találtak, és ezeknek csaknem a fele azonosítható.

A Guanajuato állami ügyészség beszámolója szerint Mexikóvárosától körülbelül 320 kilométerre északnyugatra, Irapuato városától északra, La Calera térségében egy ingatlanon rejtett sírokban holttesteket találtak.

Az ügyészek közölték, hogy a törvényszéki orvosszakértői csapatok július 30. óta dolgoznak a területen, és a munkálatok folytatódnak a többi holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.