Mexikói hatóságok: Guanajuato államban 32 holttestet találtak
A hatóságok szerint dolgoznak a holttestek azonosításán.
Mexikói hatóságok: Guanajuato államban 32 holttestet találtak / AP
2025. augusztus 5.

Mexikói hatóságok bejelentették, hogy Guanajuato állam központi régiójában, Irapuato településen található egy ingatlanon 32 holttestet találtak, és ezeknek csaknem a fele azonosítható.

A Guanajuato állami ügyészség beszámolója szerint Mexikóvárosától körülbelül 320 kilométerre északnyugatra, Irapuato városától északra, La Calera térségében egy ingatlanon rejtett sírokban holttesteket találtak.

Az ügyészek közölték, hogy a törvényszéki orvosszakértői csapatok július 30. óta dolgoznak a területen, és a munkálatok folytatódnak a többi holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.

Guanajuato az elmúlt években a Jalisco Új Generációs Kartell és a helyi Santa Rosa de Lima szervezett bűnözői csoport közötti konfliktusok miatt folyamatosan erőszakos cselekmények színhelye volt, és január és július között több mint 1500 gyilkosságot regisztráltak az államban.

A szervezett bűnözői csoportok gyakran titkos sírokba temetik áldozataikat.

A mexikói kormány nyilvántartása szerint jelenleg körülbelül 132 000 ember eltűnt.

