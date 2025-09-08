Két rendőr mártírhalált halt, további kettő pedig megsérült egy lövöldözés során hétfőn, amikor támadás érte egy rendőrőrsöt Türkiye nyugati részén fekvő Izmir városában. A hatóságok közlése szerint egy 16 éves gyanúsítottat vettek őrizetbe.
A tinédzser puskával nyitott tüzet a Salih İsgoren rendőrőrsre Izmir Balçova kerületében. Ali Yerlikaya belügyminiszter elmondta, hogy a „gyalázatos” támadás következtében két rendőr életét vesztette, egy harmadik súlyosan megsérült, míg egy másik könnyebb sérüléseket szenvedett.
„Az incidens gyanúsítottját, a 16 éves E.B.-t őrizetbe vették, és vizsgálat indult az ügyben” – írta Yerlikaya az X platformon. A sérült rendőrt a Dokuz Eylül Egyetem Kórházába szállították.
Yılmaz Tunç igazságügyi miniszter bejelentette, hogy az Izmiri Főügyészség azonnali bírósági vizsgálatot indított az ügyben.
„Az Izmiri Főügyészség azonnali vizsgálatot indított az incidens kapcsán, és 2 helyettes főügyészt, valamint 6 ügyészt jelöltek ki az ügy kezelésére” – írta Tunç az X platformon, elítélve a fegyveres támadást.
A rendőrség azonnal lezárta a környéket, és szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be – számoltak be a médiaforrások. Izmir polgármestere, Cemil Tugay „áruló” támadásként jellemezte az esetet, és részvétét fejezte ki a mártírok családjainak egy X-en közzétett bejegyzésben.