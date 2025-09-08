Két rendőr mártírhalált halt, további kettő pedig megsérült egy lövöldözés során hétfőn, amikor támadás érte egy rendőrőrsöt Türkiye nyugati részén fekvő Izmir városában. A hatóságok közlése szerint egy 16 éves gyanúsítottat vettek őrizetbe.

A tinédzser puskával nyitott tüzet a Salih İsgoren rendőrőrsre Izmir Balçova kerületében. Ali Yerlikaya belügyminiszter elmondta, hogy a „gyalázatos” támadás következtében két rendőr életét vesztette, egy harmadik súlyosan megsérült, míg egy másik könnyebb sérüléseket szenvedett.

„Az incidens gyanúsítottját, a 16 éves E.B.-t őrizetbe vették, és vizsgálat indult az ügyben” – írta Yerlikaya az X platformon. A sérült rendőrt a Dokuz Eylül Egyetem Kórházába szállították.