Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetett, hogy Moszkva törvényes célpontnak tekint minden Ukrajnába küldött külföldi csapatot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen erőkre nem lenne szükség, ha békemegállapodás születne.
Putyin pénteken a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon beszélt a „hajlandók koalíciójának” nevezett csoport csütörtöki párizsi találkozójáról. Ez a csoport katonai támogatást nyújt Kijevnek, és ígéretet tett arra, hogy tűzszünet után is csapatokat küld.
„Ami az esetleges katonai kontingenseket illeti Ukrajnában – ha ma megjelennek Ukrajnában, akkor azok törvényes célpontok lesznek az orosz hadsereg számára” – mondta Putyin.
„Ha olyan megállapodások születnek, amelyek hosszú távú békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látom semmi értelmét annak, hogy jelen legyenek az ukrán területen. Ennyi. Mert ha ezek a megállapodások megszületnek, senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország teljes mértékben betartja őket” – tette hozzá.
Az EU által vezetett biztonsági garanciákra vonatkozó tervek
Putyin kijelentései azután hangzottak el, hogy Emmanuel Macron francia elnök bejelentette: 26 ország vállalta, hogy háború utáni biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának, amelyek magukban foglalhatják egy nemzetközi szárazföldi, tengeri és légi haderő kialakítását is.
Oroszország többször hivatkozott a NATO bővítésének lehetőségére – valamint Kijev szövetséghez való csatlakozási törekvéseire – mint az egyik indokot a 2022 februárjában Ukrajna ellen indított teljes körű invázióra.
Putyin azt sugallta, hogy bármilyen külföldi katonai jelenlét felesleges lenne, ha békeszerződés jön létre.
„Ha olyan megállapodások születnek, amelyek hosszú távú békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látom semmi értelmét annak, hogy jelen legyenek az ukrán területen. Ennyi.” – mondta.
Közvetlen tárgyalások Zelenszkijjel
Putyin egyúttal megerősítette javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy közvetlen tárgyalásokat indítsanak, mondván, hogy Moszkva lenne a „legjobb helyszín” egy ilyen találkozóra.
„Ha valaki őszintén találkozni akar velünk, mi készek vagyunk rá. A legjobb helyszín erre az Orosz Föderáció fővárosa, a hős város, Moszkva” – mondta.
Putyin szerint Kijev korábban elutasította a kapcsolatfelvételt Oroszországgal, de most párbeszédet keres.
Száz százalékban garantálja az ukrán delegáció biztonságát, bár „túlzottnak” minősítette Ukrajna kérését, hogy más helyszínt válasszanak a találkozóra.
A kijelentések rávilágítanak Moszkva folyamatos fenyegetéseire a nyugati beavatkozással szemben Ukrajnában, és arra irányuló erőfeszítéseire, hogy úgy mutassa meg magát, hogy készen áll tárgyalásra, annak ellenére, hogy három éve tart a háború.