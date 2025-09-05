Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetett, hogy Moszkva törvényes célpontnak tekint minden Ukrajnába küldött külföldi csapatot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen erőkre nem lenne szükség, ha békemegállapodás születne.

Putyin pénteken a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon beszélt a „hajlandók koalíciójának” nevezett csoport csütörtöki párizsi találkozójáról. Ez a csoport katonai támogatást nyújt Kijevnek, és ígéretet tett arra, hogy tűzszünet után is csapatokat küld.

„Ami az esetleges katonai kontingenseket illeti Ukrajnában – ha ma megjelennek Ukrajnában, akkor azok törvényes célpontok lesznek az orosz hadsereg számára” – mondta Putyin.

„Ha olyan megállapodások születnek, amelyek hosszú távú békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látom semmi értelmét annak, hogy jelen legyenek az ukrán területen. Ennyi. Mert ha ezek a megállapodások megszületnek, senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország teljes mértékben betartja őket” – tette hozzá.

Az EU által vezetett biztonsági garanciákra vonatkozó tervek

Putyin kijelentései azután hangzottak el, hogy Emmanuel Macron francia elnök bejelentette: 26 ország vállalta, hogy háború utáni biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának, amelyek magukban foglalhatják egy nemzetközi szárazföldi, tengeri és légi haderő kialakítását is.

Oroszország többször hivatkozott a NATO bővítésének lehetőségére – valamint Kijev szövetséghez való csatlakozási törekvéseire – mint az egyik indokot a 2022 februárjában Ukrajna ellen indított teljes körű invázióra.

Putyin azt sugallta, hogy bármilyen külföldi katonai jelenlét felesleges lenne, ha békeszerződés jön létre.