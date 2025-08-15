Gázában széles körben terjednek a bőrbetegségek egy súlyos hőhullám következtében – közölte csütörtökön Mohammed Abu Salmiya, az Al-Shifa Kórház igazgatója.

“Magas hőmérséklet és az ivóvíz súlyos hiánya minden korosztály egészségét veszélyezteti a Gázai övezetben”-jelentette be Abu Salmiya, hangsúlyozva, hogy a kórházak küzdenek az alapvető orvosi eszközök működtetésével, mivel az üzemanyag-szállítások leálltak, ami közvetlenül veszélyezteti a betegek és a sérültek életét.

Eközben az egészségügyi dolgozók továbbra is nehéz körülmények között látják el feladataikat.

Abu Salmiya hangsúlyozta, hogy a kórházak kritikus állapotban vannak, és az életmentő eszközök működésképtelensége katasztrofális következményekkel jár, és az izraeli hadsereg továbbra is célba veszi az iskolákat, kórházakat és a kitelepítettek számára felállított sátrakat.