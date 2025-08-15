TÉRSÉGI HÍREK
Gázában a bőrbetegségek számának hirtelen emelkedése figyelhető meg a hőhullám miatt
Al-Shifa Kórház igazgatója figyelmeztet súlyos egészségügyi kockázatokra, mivel az izraeli támadások és az üzemanyaghiány akadályozzák az orvosi ellátást a súlyosbodó humanitárius válság közepette.
Magas hőmérséklet és az ivóvízhiány fokozott egészségügyi kockázatot jelent minden korosztály számára. / AP
2025. augusztus 15.

Gázában széles körben terjednek a bőrbetegségek egy súlyos hőhullám következtében – közölte csütörtökön Mohammed Abu Salmiya, az Al-Shifa Kórház igazgatója.

 “Magas hőmérséklet és az ivóvíz súlyos hiánya minden korosztály egészségét veszélyezteti a Gázai övezetben”-jelentette be Abu Salmiya, hangsúlyozva, hogy a kórházak küzdenek az alapvető orvosi eszközök működtetésével, mivel az üzemanyag-szállítások leálltak, ami közvetlenül veszélyezteti a betegek és a sérültek életét.

Eközben az egészségügyi dolgozók továbbra is nehéz körülmények között látják el feladataikat.

Abu Salmiya hangsúlyozta, hogy a kórházak kritikus állapotban vannak, és az életmentő eszközök működésképtelensége katasztrofális következményekkel jár, és az izraeli hadsereg továbbra is célba veszi az iskolákat, kórházakat és a kitelepítettek számára felállított sátrakat.

A Gázában kialakult humanitárius katasztrófa napról napra súlyosbodik.

Az izraeli hadsereg, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi tűzszüneti felhívásokat, brutális háborút folytat Gázában 2023 októbere óta, amely során több mint 61 700 palesztint ölt meg, és súlyosan megrongálta az egészségügyi rendszert.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és korábbi védelmi minisztere, Yoav Gallant ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában.

Izrael emellett népirtás vádjával is szembesül a Nemzetközi Bíróság előtt a Gázai övezet elleni háborúja miatt.

