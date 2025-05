Khan Younis, Gáza – Egy zsúfolt UNRWA iskola udvarán, Khan Younis közelében, egy ideiglenes sátorban próbál Wurood Asfour, egy 26 éves palesztin édesanya, otthont teremteni. Az iskola, amely eredetileg menedékként szolgált Izrael 15 hónapos ostroma alatt, a 42 napos tűzszünet idején kiürült. Most azonban, ahogy az izraeli hadsereg újabb kényszerű kitelepítéseket rendelt el, a menedékhely ismét megtelik, rettegő családokat fogadva Kelet-Khan Younisból és Észak-Beit Hanounból.

Férje, Ahmed, gyorsan felállította a megviselt sátrat, amelyet az Abasanból való legutóbbi kitelepítésük során mentettek meg, amikor az izraeli légicsapások lerombolták otthonukat. Ezután azonnal elindult, hogy az élelemért és vízért küzdő tömeghez csatlakozzon, míg Asfour a sátor földes padlóját söpri, és gondosan elrendezi megmaradt holmijaikat.

Könnyek homályosították el a látását, miközben újabb kitelepítéssel kell szembenéznie – 2023 decembere óta immár a nyolcadikkal. A januári tűzszünet által hozott törékeny béke rövid időre reményt adott családjának. Az izraeli bombázások újrakezdése azonban lerombolta ezt az illúziót.

„Szerettem volna egy kis örömet szerezni a gyerekeimnek Eid [a ramadánt követő ünnep] alkalmából – talán új ruhákat vagy édességet venni nekik” – mondta, miközben két legkisebb lányát, a hároméves Sanát és a kétéves Amirát ölelte. „De Izrael ezt is elvette tőlünk, az otthonunkkal és a biztonságérzetünkkel együtt.”

Három fia – Adam (8), Abdullah (7) és Hassan (6) – az apjukkal van, hosszú sorokat állva végig pékségeknél és vízállomásoknál. „Ahelyett, hogy játszanának és ünnepelnék az Eid-et, mint a világ más gyerekei, az enyémek élelemért és vízért állnak sorba” – mondta keserűen. „Minden ünneptől megfosztottak minket, még Ramadántól is. Azt hittük, a háború véget ér, de most csak azért küzdünk, hogy életben tartsuk a gyerekeinket.”

Izrael és a Hamász közötti tárgyalások a tűzszünet második szakaszáról a hónap elején megrekedtek, mivel Izrael feltétel nélküli túszszabadítást követelt az október 2023 óta fogva tartott személyekért. Eközben a gázaiak a fokozódó bombázások brutális következményeitől szenvednek.

TRT Global - Több száz palesztin vesztette életét a Gázai övezetben az Izrael által éjjel mért légicsapásokban TRT Global - Izrael nagyszabású offenzívát indított a Gázai övezetben, megsértve a Hamász palesztin ellenálló csoporttal kötött kéthónapos tűzszünetet. Legalább 404 palesztin meghalt és 562 megsebesült. 🔗

Az izraeli harci repülőgépek és tüzérség kíméletlenül bombázzák Gázát, mióta kedden hajnalban megszegték a tűzszünetet. A helyi egészségügyi hatóságok szerint több mint 450 palesztin vesztette életét, köztük legalább 73 gyermek és nő. Több százan megsérültek.

A támadások tönkretették a mindennapi életet. A tűzszünet alatt óvatosan újranyitott piacok és boltok most elhagyatottak. A normalitás ígérete füstté és romokká vált.

Újra kezdődik a háború, a civilek szenvednek

A közelben Amal Ahmed, egy 52 éves nő unokáját, Mohammedet vigasztalta, aki a lebombázott otthonukból megmentett holmik tetején ül. Családja szétszóródott, biztonságot keresve, de mégis közel maradva a kelet-khan younis-i romokhoz. „Azt hittük, újraépíthetjük az életünket” – mondta. „Még Eid süteményeket is készültünk sütni, hogy újra normálisnak érezzük magunkat. Izrael háborúja ezt a reményt is elpusztította.”

Hat gyermeke és hét unokája szétszóródott. Fia, Mohammed, aki egy izraeli légicsapásban hónapokkal ezelőtt elvesztette gyermekét, most terhes felesége bizonytalan jövőjétől retteg. Amal legfiatalabb gyermekei – Nesma (22), Mahmoud (19) és Moataz (15) – mellette maradtak, sorsuk bizonytalan.

„Még a férjem is, aki munkanélküli, pénzt kért kölcsön, hogy valami apróságot vegyen a gyerekeknek Eid előtt” – mondta. „Most azonban ismét az a prioritásunk, hogy túléljük ezt a népirtást.”

„Vajon arra vagyunk ítélve, hogy végtelen szenvedésben éljünk?

Nem érdemelnek a

gyerekeink örömöt, mint

mások a muszlim

világban?

Izrael azt akarja, hogy vagy meghaljunk, vagy száműzetésbe menjünk.”

A gazdaság összeomlott, egy újabb humanitárius válság van kilátásban

A háború Gáza már egyébként is törékeny gazdaságát is tönkretette. Az Eid-re készülő kereskedők most üres boltokat néznek. Az elmúlt hetekben csökkent élelmiszerárak ismét az egekbe szöktek, és a készletek újra fogytán vannak.

Khan Younis nyüzsgő Jala utcájában, ahol Eid vásárlók töltötték meg a ruhaboltokat, a látvány felismerhetetlenné vált. Nasar al-Masri, egy 32 éves bolt tulajdonos, üzletében állt, amely két nappal ezelőtt még tele volt vásárlókkal. Most az új ruhákkal teli állványok érintetlenek.

„Az emberek abbahagyták a vásárlást, amikor a légicsapások újrakezdődtek” – mondta. „Tudják, hogy a helyzet csak rosszabb lesz.”

Izrael már a támadások újrakezdése előtt fokozta a blokádot, március 2-án lezárta Gáza határait, ezzel elvágva a létfontosságú ellátmányokat. A liszthiány miatt a pékségek bezártak; a kórházak alig működnek, a napi túlélés kétségbeesett küzdelemmé vált.

Egy gázai politikatudományi professzor, Dr. Muwaffaq al-Kafarna, arra figyelmeztet, hogy az offenzíva hetekig is eltarthat, és akár még halálosabb szakaszba is léphet.

„Izrael célja, hogy Gázát élhetetlenné tegye.” – mondta. „Ez a háború nem csak a Hamászról szól – ez a palesztin ellenállás megtöréséről, a civilek kétségbeesésbe taszításáról és arról, hogy elgondolkodjanak a távozáson.”

A tömeges kitelepítés lehetősége régóta félelem tárgya. „Az etnikai tisztogatás mindig is része volt Izrael gyarmati stratégiájának” – érvelt. „Akár közvetlen kiűzés, akár az élet elviselhetetlenné tétele révén, a cél a palesztin jelenlét eltörlése.”

Bár az amerikai elnök, Donald Trump visszavonta korábbi tervét, amely Gáza teljes lakosságának erőszakos kitelepítését célozta, a folyamatos erőszak fokozódását a gázaiak nem látják másnak, mint ugyanennek a célnak az elérését.

„Izrael elutasít minden olyan megállapodást, amely garantálná a háború végét vagy a kivonulását Gázából” – tette hozzá al-Kafarna. „Ehelyett túlnyomó erőt alkalmaz, hogy térdre kényszerítse a palesztinokat.”

Az olyan kitelepített családok számára, mint Asfourék és Ahmedék, a politikai viták távoli elvontságok. Napi harcuk a túlélés, imájuk pedig a szüntelen szenvedés vége.

„Nem tudjuk, mikor lesz vége” – mondja Asfour, szorosan ölelve lányait. „De azt tudjuk, hogy Gáza vérzik, és a világ még mindig csendben nézi.”

Ez a cikk az Egabbal való együttműködésben jelent meg.