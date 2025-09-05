Az indonéz főváros utcái pénteken csendesek voltak, miután több mint egy héten át országszerte tüntetések zajlottak, amelyek közül néhány erőszakosra is fordult. Eközben a próféta Mohamed születésnapját ünnepelték az országban.
A hallgatók, munkások és jogvédő csoportok által kiváltott zavargások eredetileg a parlamenti képviselők lakhatási támogatásával kapcsolatos felháborodás miatt robbantak ki. Az események azonban eszkalálódtak, miután egy rendőrautó gázolt halálra egy motoros taxisofőrt egy jakartai tüntetés során.
A demonstrációk gyorsan átterjedtek más régiókra is.
A képviselők kiváltságai és a rendőrség taktikája
Csütörtökön hallgatói csoportok találkoztak a kabinet minisztereivel, hogy kifejezzék panaszaikat a képviselők juttatásaival és a rendőri intézkedésekkel, amelyeket tüntetőkkel szemben alkalmaztak. A hét elején parlamenti képviselőkkel is tárgyaltak, de eddig nem sikerült találkozót szervezniük Prabowo Subianto elnökkel.
Jogvédő csoportok szerint a tüntetések súlyos áldozatokat követeltek.
A Human Rights Watch jelentése szerint legalább 10 ember vesztette életét, és több mint 1,000-en sérültek meg az összecsapások és más zavargások során.
A hatóságok országszerte több mint 3,000 embert vettek őrizetbe, amit a jogvédő csoportok elsöprő erejű intézkedésként jellemeztek.
A kormány még nem jelentette be, hogy felülvizsgálja-e a vitatott lakhatási támogatásokat vagy a biztonsági erők fellépését, így továbbra is kérdéses, hogy a nyugalom fennmarad-e az ünnep vége után.