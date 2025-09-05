NAGYVILÁG
Minden újra rendben Indonézia a halálos tüntetések után
Hallgatói csoportok választ követelnek a hatóságoktól, miközben a jogvédő szervezetek halálesetekről, sérülésekről és tömeges letartóztatásokról számolnak be az országos zavargások nyomán.
A Human Rights Watch jelentése szerint legalább 10 ember vesztette életét a zavargásokban. (Fotó: AA) / AA
2025. szeptember 5.

Az indonéz főváros utcái pénteken csendesek voltak, miután több mint egy héten át országszerte tüntetések zajlottak, amelyek közül néhány erőszakosra is fordult. Eközben a próféta Mohamed születésnapját ünnepelték az országban.

A hallgatók, munkások és jogvédő csoportok által kiváltott zavargások eredetileg a parlamenti képviselők lakhatási támogatásával kapcsolatos felháborodás miatt robbantak ki. Az események azonban eszkalálódtak, miután egy rendőrautó gázolt halálra egy motoros taxisofőrt egy jakartai tüntetés során.

A demonstrációk gyorsan átterjedtek más régiókra is.

A képviselők kiváltságai és a rendőrség taktikája

Csütörtökön hallgatói csoportok találkoztak a kabinet minisztereivel, hogy kifejezzék panaszaikat a képviselők juttatásaival és a rendőri intézkedésekkel, amelyeket tüntetőkkel szemben alkalmaztak. A hét elején parlamenti képviselőkkel is tárgyaltak, de eddig nem sikerült találkozót szervezniük Prabowo Subianto elnökkel.

Javasolt

Jogvédő csoportok szerint a tüntetések súlyos áldozatokat követeltek.

A Human Rights Watch jelentése szerint legalább 10 ember vesztette életét, és több mint 1,000-en sérültek meg az összecsapások és más zavargások során.

A hatóságok országszerte több mint 3,000 embert vettek őrizetbe, amit a jogvédő csoportok elsöprő erejű intézkedésként jellemeztek.

A kormány még nem jelentette be, hogy felülvizsgálja-e a vitatott lakhatási támogatásokat vagy a biztonsági erők fellépését, így továbbra is kérdéses, hogy a nyugalom fennmarad-e az ünnep vége után.

