Az indonéz főváros utcái pénteken csendesek voltak, miután több mint egy héten át országszerte tüntetések zajlottak, amelyek közül néhány erőszakosra is fordult. Eközben a próféta Mohamed születésnapját ünnepelték az országban.

A hallgatók, munkások és jogvédő csoportok által kiváltott zavargások eredetileg a parlamenti képviselők lakhatási támogatásával kapcsolatos felháborodás miatt robbantak ki. Az események azonban eszkalálódtak, miután egy rendőrautó gázolt halálra egy motoros taxisofőrt egy jakartai tüntetés során.

A demonstrációk gyorsan átterjedtek más régiókra is.

A képviselők kiváltságai és a rendőrség taktikája

Csütörtökön hallgatói csoportok találkoztak a kabinet minisztereivel, hogy kifejezzék panaszaikat a képviselők juttatásaival és a rendőri intézkedésekkel, amelyeket tüntetőkkel szemben alkalmaztak. A hét elején parlamenti képviselőkkel is tárgyaltak, de eddig nem sikerült találkozót szervezniük Prabowo Subianto elnökkel.