Belgium bejelentette, hogy a gázai népirtás miatt mindenre kiterjedő intézkedéseket hoz Izrael ellen. Ezek az intézkedések szankciókat, kiterjesztett fegyverembargót és az illegális izraeli telepeken előállított áruk és szolgáltatások behozatalának tilalmát tartalmazzák.

A szövetségi kormány zárt körű kabinetülésén elfogadott megállapodás célja, hogy fokozza az Izraelre nehezedő nyomást, miközben a tisztviselők által „palesztin humanitárius tragédiának” nevezett helyzetre reagál.

Izrael szélsőjobboldali minisztereit, Itamar Ben-Gvirt és Bezalel Smotrichot, valamint a Hamász politikai és katonai vezetését nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánították Belgiumban. Nevüket felveszik a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS).

A belga hatóságok korlátozni fogják a konzuli szolgáltatásokat az illegális telepeken élő állampolgárok számára, és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy megtagadják a D típusú, hosszabb tartózkodásra jogosító vízumokat az ott élő izraeliektől.

A belga szövetségi ügyészség feladata lesz a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésében érintett belga állampolgárok elleni eljárások lefolytatása Izraelben vagy a megszállt palesztin területen.

A kormány kiterjeszti az Izrael felé irányuló fegyverkivitel- és katonai szállítmányok tranzitjának leállítását, eszerint ez minden katonai terméket és kettős felhasználású anyagot foglal magában. Emellett felszólítja az Európai Uniót, hogy lobbizzon egy teljes embargó bevezetése érdekében.

Egy királyi rendelet értelmében az illegális izraeli telepeken előállított áruk behozatala is tilos lesz, hasonlóan az Írország és Szlovénia által már bevezetett intézkedésekhez.

A belga kormány továbbá bejelentette, hogy a zajló mészárlás idején elutasít minden izraeli kérelmet, hogy katonai repülőgépei átrepüljenek a területe felett, és csökkenti az izraeli védelmi felszerelésektől való függőséget.