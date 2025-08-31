Szombaton az ország közép-déli részén történt közlekedési balesetben a Namíbiai Büntetés-végrehajtási Szolgálat 11 tisztje, egy rendőr és két civil életét vesztette.

Netumbo Nandi-Ndaitwah elnök elmondta, hogy a szőrnyű baleset történt a fővárostól, Windhoektől 268 kilométerre, Mariental közelében, a B1-es főúton, két autó ütközött össze.

„Az együttérzésemet szeretném kifejezni azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket, valamint a Namíbiai Büntetés-végrehajtási Szolgálat és a Namíbiai Rendőrség munkatársainak, akik gyászolják kollégáikat. Nem lehet szavakkal kifejezni ezt az érzést, amelyet keltett az incidens” – mondta Nandi-Ndaitwah egy nyilatkozatban.