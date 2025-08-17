Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök távoztak az alaszkai csúcsról anélkül, hogy bármilyen megállapodást bejelentettek, beleértve Trump egyik legfontosabb prioritását – az ukrajnai háború befejezését.

A pénteken, a Joint Base Elmendorf-Richardson bázison tartott, közel háromórás találkozó után tartott közös sajtótájékoztatón Trump így nyilatkozott: „Számos, számos kérdésben egyetértettünk. Azt mondanám, hogy van még néhány fontos kérdés, amelyekben nem értünk teljesen egyet, de némi előrelépést értünk el”, miközben egy „A béke keresése” feliratú háttér előtt állt. „Nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás” – tette hozzá.

Nem részletezte a fennálló kérdéseket, és nem erősítette meg, hogy azok közvetlenül Ukrajnát érintik-e.

Putyin nem jelezte, hogy változtatna Oroszország álláspontján, és a konfliktust „alapvető biztonsági fenyegetésekből fakadó” problémának nevezte, hangsúlyozva, hogy tartós megoldás csak a „konfliktus elsődleges okainak” kezelésével érhető el. Moszkva ezeket a kijelentéseket arra használja, hogy utaljon Ukrajna területének átadására, leszerelésére, NATO-tagságának feladására és kormányának megváltoztatására vonatkozó követeléseire.

„Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok ezt konstruktív módon fogják értelmezni, és nem gördítenek akadályokat a folyamat elé” – mondta Putyin.

’A következő tárgyalás helyszíne Moszkva’

Putyin egyetértett Trump azon állításával, hogy a háború nem kezdődött volna el, ha Trumpot választották volna a 2022-es elnökválasztáson, mondván: „Biztos vagyok benne, hogy valóban így lett volna.”

Trump azt mondta, hogy tájékoztatni fogja a NATO vezetőit, Volodimir Zelenskiy ukrán elnököt és másokat a tárgyalásokról.

Alaszka elhagyása előtt újságírók kérdéseire válaszolva Trump azt mondta Putyinnak: „Valószínűleg hamarosan újra találkozunk.” Putyin angolul válaszolt: „A következő találkozó Moszkvában lesz.” Trump erre így reagált: „Ó, ez érdekes javaslat… Lehet, hogy ezért kritizálni fognak, de el tudom képzelni, hogy ez megvalósulhat.”