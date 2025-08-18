Nigériában több mint 40 embert tartanak eltűntként nyilván egy hajóbaleset után, amelyben egy 50 főt szállító hajó felborult az északnyugati Sokoto államban – közölte az ország katasztrófavédelmi ügynöksége.
A hajó utasai vasárnap a Goronyo piacra tartottak, amely az állam egyik népszerű élelmiszerpiaca, amikor a baleset történt.
Tíz embert sikerült kimenteni – közölte Zubaidar Umar, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség vezetője egy X-en kiadott nyilatkozatában.
Az ügynökség közleménye szerint együttműködnek a helyi hatóságokkal és mentőcsapatokkal, hogy megtalálják az eltűnteket.
Három héttel ezelőtt legalább 13 ember vesztette életét, és több tucatnyian eltűntek, miután egy körülbelül 100 utast szállító hajó felborult Niger államban, Nigéria középső részén.