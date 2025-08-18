Nigériában több mint 40 embert tartanak eltűntként nyilván egy hajóbaleset után, amelyben egy 50 főt szállító hajó felborult az északnyugati Sokoto államban – közölte az ország katasztrófavédelmi ügynöksége.

A hajó utasai vasárnap a Goronyo piacra tartottak, amely az állam egyik népszerű élelmiszerpiaca, amikor a baleset történt.

Tíz embert sikerült kimenteni – közölte Zubaidar Umar, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség vezetője egy X-en kiadott nyilatkozatában.