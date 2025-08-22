Hszi Csin-ping kínai elnök ebben a hónapban vendégül látja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Narendra Modi indiai miniszterelnököt, António Guterres ENSZ-főtitkárt, valamint több mint 20 kormányfőt – jelentette be Peking pénteken. A csúcstalálkozó egy politikai és biztonsági találkozó lesz, amelynek célja Kína regionális befolyásának megszilárdítása.
A vezetők új terveket mutatnak be kapcsolataik elmélyítésére, amikor augusztus 31. és szeptember 1. között összegyűlnek a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben – közölte Liu Bin külügyminiszter-helyettes a csúcstalálkozó előkészületeiről tartott sajtótájékoztatón.
A találkozó augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik, néhány nappal azelőtt, hogy Peking az elmúlt évek egyik legnagyobb katonai parádéját rendezi meg. Ez egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök kül- és kereskedelmi politikái – különösen Izrael, Gáza és a vámok terén – egyre közelebb hozzák a kulcsfontosságú regionális szereplőket Kínához.
A résztvevők között lesznek a tagállamok vagy vendégországok, például Türkiye, Fehéroroszország, Irán, Kazahsztán, Pakisztán és Vietnam vezetői is. Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök szintén részt vesz a csúcstalálkozón, mielőtt októberben Kuala Lumpurban vendégül látná Trumpot és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének más vezetőit.
Hegemónia és elavult gondolkodásmódok továbbra is jelen vannak
Hszi Csin-ping kínai elnök a rendezvényen nyitóbeszédet tart, amelyen nemzetközi szervezetek vezetői is részt vesznek. A csúcstalálkozó révén Kína reméli, hogy „lendületet ad az együttműködésnek... és az SCO stabilitásával és ellenállóképességével válaszol az nemzetközi környezet bizonytalan és kiszámíthatatlan tényezőire” – mondta Liu újságíróknak egy tájékoztatón.
„A mai világban az elavult hegemónia és hatalmi politika gondolkodásmódjai továbbra is hatással vannak, bizonyos országok megpróbálják saját érdekeiket mások elé helyezni, komolyan veszélyeztetve a világbékét és stabilitást” – tette hozzá, burkoltan utalva az Egyesült Államokra.
„A Sanghaji Együttműködési Szervezet stabilitásával és ellenállóképességével képesek vagyunk kezelni a bizonytalanságokat és kiszámíthatatlan tényezőket... és megteremteni a tartós béke kedvező környezetét.”
A csúcstalálkozó a Tiencsini Nyilatkozat aláírásával és kiadásával zárul – mondta Liu. A 2024-es SCO csúcstalálkozón, amelyet a kazah fővárosban, Asztanában tartanak, a vezetők megállapodtak abban, hogy fokozzák az együttműködést a regionális terrorizmus elleni küzdelem, a megújuló energiaforrások és a digitális gazdaság terén.