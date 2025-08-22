Hszi Csin-ping kínai elnök ebben a hónapban vendégül látja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Narendra Modi indiai miniszterelnököt, António Guterres ENSZ-főtitkárt, valamint több mint 20 kormányfőt – jelentette be Peking pénteken. A csúcstalálkozó egy politikai és biztonsági találkozó lesz, amelynek célja Kína regionális befolyásának megszilárdítása.

A vezetők új terveket mutatnak be kapcsolataik elmélyítésére, amikor augusztus 31. és szeptember 1. között összegyűlnek a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben – közölte Liu Bin külügyminiszter-helyettes a csúcstalálkozó előkészületeiről tartott sajtótájékoztatón.

A találkozó augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik, néhány nappal azelőtt, hogy Peking az elmúlt évek egyik legnagyobb katonai parádéját rendezi meg. Ez egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök kül- és kereskedelmi politikái – különösen Izrael, Gáza és a vámok terén – egyre közelebb hozzák a kulcsfontosságú regionális szereplőket Kínához.

A résztvevők között lesznek a tagállamok vagy vendégországok, például Türkiye, Fehéroroszország, Irán, Kazahsztán, Pakisztán és Vietnam vezetői is. Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök szintén részt vesz a csúcstalálkozón, mielőtt októberben Kuala Lumpurban vendégül látná Trumpot és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének más vezetőit.

