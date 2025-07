Kerajaan India sedang berusaha mengehadkan tetapan suhu pada penghawa dingin baharu untuk menjimatkan elektrik di negara itu, yang dianggap sebagai pasaran penghawa dingin yang paling pesat berkembang.

Menteri Tenaga mencadangkan peraturan pada Jun yang mewajibkan penghawa dingin yang dijual di negara ini mempunyai termostat yang tidak boleh ditetapkan lebih rendah daripada 20°C.

Pihak berkuasa berharap perubahan kecil ini akan menjimatkan tenaga secara besar-besaran di negara yang mempunyai lebih daripada 1.4 bilion penduduk. Kira-kira 10 juta hingga 15 juta penghawa dingin dijual setiap tahun apabila pendapatan dan urbanisasi meningkat bersama suhu.

Tetapan terendah semasa ialah 17°C. Pihak berkuasa mengatakan setiap darjah penghawa dingin dinaikkan menjimatkan kira-kira 6 peratus tenaga.

Reaksi berbeza

Pakar tenaga berkata cadangan itu adalah langkah positif, tetapi mewajibkan unit lebih cekap tenaga akan lebih membantu.

Menteri Tenaga Manohar Lal Khattar berkata peraturan yang dicadangkan akan berkuat kuasa tidak lama lagi tetapi tidak menyatakan masa tertentu.

Cadangan itu mendapat pelbagai reaksi daripada penduduk di bandar-bandar India yang panas terik.

"Secara keseluruhan, saya fikir ia baik untuk mencuba dan menjimatkan tenaga, tetapi pada masa yang sama saya harap kerajaan memastikan orang ramai tidak terlalu terganggu," kata Vikram Kannan, seorang guru berusia 37 tahun yang tinggal di bandar selatan Chennai yang lembap bersama isteri dan anak perempuannya yang berusia 4 tahun.

"Kadang-kadang tiada pilihan selain menetapkan suhu penghawa dingin yang rendah di bandar seperti Chennai kerana ia terlalu panas dan lembap. Anak saya kadang-kadang mendapat jerawat panas jika kami tidak melakukan ini."

Penghawa dingin pantas menjadi antara pengguna tenaga terbesar di India. Menurut anggaran penyelidik di Universiti California, Berkeley, penghawa dingin bilik menyumbang sehingga satu perempat elektrik yang diperlukan di India semasa tempoh penggunaan tertinggi pada 2024, ukuran yang dikenali sebagai permintaan puncak.

Penyelidik menganggarkan unit penghawa dingin baharu yang ditambah antara 2019 dan 2024 telah meningkatkan permintaan puncak India dengan jumlah yang hampir sama dengan tenaga yang diperlukan untuk membekalkan elektrik ke New Delhi selama setahun.

Mewajibkan kecekapan yang lebih baik pada penghawa dingin mungkin memberi lebih banyak impak berbanding had suhu sahaja.

Permintaan tenaga biasanya paling tinggi semasa musim panas apabila suhu boleh mencecah 51°C di beberapa bahagian negara.

Jika tiada perubahan dibuat, India dijangka mengalami kekurangan tenaga menjelang tahun hadapan. Permintaan tenaga di India juga merupakan sebab utama negara ini antara pengeluar gas pemanas planet tertinggi.

Penggunaan tenaga bersih semakin meningkat, tetapi kebanyakan elektrik India dibekalkan oleh bahan api fosil yang mencemarkan iklim seperti arang batu.

Nikit Abhyankar, ketua Pusat Tenaga dan Iklim India di Universiti California, Berkeley, berkata Delhi, seperti bandar utama India lain, kini mengalami dua puncak penggunaan elektrik - satu pada waktu petang dan satu lagi sekitar tengah malam - didorong terutamanya oleh penghawa dingin. Walaupun tenaga suria boleh membantu mengimbangi permintaan siang hari, penyejukan malam masih sangat bergantung pada bahan api fosil.

Perubahan peraturan boleh mendorong pengguna menggunakan kurang tenaga

Cadangan penghawa dingin adalah yang terkini dalam siri langkah kerajaan sejak sedekad lalu yang bertujuan menjimatkan tenaga, seperti mewajibkan pejabat kerajaan disejukkan pada suhu tidak kurang daripada 24°C.

Pada 2022, kerajaan melancarkan program “Mission Life” yang termasuk mesej perkhidmatan awam menggalakkan orang ramai mengurangkan pelepasan gas dengan mengurangkan penggunaan elektrik atau mengelakkan perjalanan kereta yang tidak perlu. Inisiatif yang diumumkan dengan begitu meriah itu menerima pelbagai reaksi.

Ada yang menyokong cadangan perubahan tetapan penghawa dingin. Sunil Kumar, 47 tahun dari Delhi Timur, berkata peraturan itu boleh mencegah bahaya kebakaran dan menurunkan bil.

"Orang dulu hidup tanpa penghawa dingin. Kita boleh menyesuaikan diri," kata Kumar, yang memandu kenderaan komersial kecil dikenali sebagai tuk-tuk.

Ahli perniagaan berpusat di New Delhi Surjeet Singh berkata menurunkan penghawa dingin ke tetapan terendah semasa adalah "tidak perlu."

"Dah jadi kebiasaan," katanya, mencadangkan bandar-bandar melabur dalam menanam pokok untuk menangani haba bandar.

Penghawa dingin India tidak cekap

Abhyankar, profesor dari California, berkata walaupun menukar tetapan suhu akan membantu, mewajibkan penghawa dingin lebih cekap tenaga akan memberi lebih banyak impak.

"Mengetatkan piawaian kecekapan minimum boleh mengubah keadaan dengan ketara," kata Abhyankar, yang juga mengkaji sektor tenaga di AS, China, Indonesia dan Vietnam.

Memanggil peraturan penghawa dingin yang dicadangkan sebagai "langkah ke arah yang betul," Pramod Singh, pakar penjimatan tenaga dari Alliance for an Energy Efficient Economy yang berpusat di New Delhi, berkata menggantikan kira-kira 80 juta penghawa dingin generasi lama yang tidak cekap di negara ini adalah cabaran utama kerajaan.

Banyak unit yang terdapat di India begitu tidak cekap sehingga tidak boleh dijual di banyak negara lain, kata Abhyankar.

"Walaupun India mengimport kebanyakan komponen utama penghawa dinginnya dari China, hampir 80 peratus penghawa dingin yang kini dijual di India akan diharamkan di China," katanya.

Pakar tenaga berkata perubahan kecil lain boleh mengurangkan penggunaan tenaga dan kos pengguna, seperti memastikan bangunan baharu mempunyai pengudaraan yang mencukupi, menggabungkan penghawa dingin dengan kaedah penyejukan lain dan menggunakan teknologi pintar untuk mengendalikan penghawa dingin.

"Penggunaan penghawa dingin berkurangan dengan ketara jika pengguna juga menghidupkan kipas siling, kerana bilik menjadi lebih sejuk dengan lebih cepat," kata Abhyankar.