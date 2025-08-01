Pentadbiran Siber China (CAC) memanggil gergasi cip AS Nvidia untuk menjelaskan "risiko keselamatan pintu belakang" yang berkaitan dengan cip pengkomputeran H20 mereka.
"Baru-baru ini, isu keselamatan serius dengan cip pengkomputeran Nvidia telah didedahkan." Sebelum ini, penggubal undang-undang AS meminta agar cip-cip canggih yang dieksport dari AS dilengkapi dengan keupayaan penjejakan dan lokasi," kata CAC dalam satu kenyataan pada hari Khamis.
CAC berkata bahawa pakar kecerdasan buatan AS mendedahkan bahawa cip pengkomputeran Nvidia mempunyai teknologi penjejakan dan lokasi yang matang, serta teknologi penutupan jauh.
"Bagi melindungi keselamatan rangkaian dan data pengguna China, dan selaras dengan Akta Keselamatan Siber, Akta Keselamatan Data, dan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, Pentadbiran Ruang Siber China memanggil Nvidia pada 31 Julai 2025, meminta syarikat itu menjelaskan risiko keselamatan pintu belakang yang berkaitan dengan cip pengkomputeran H20 yang dijual kepada China dan mengemukakan dokumen sokongan yang berkaitan," tambahnya.
Pada bulan April, Washington mengehadkan Nvidia daripada menjual cip H20nya ke China dalam peningkatan perang teknologi dengan Beijing, dengan mengatakan bahawa syarikat itu akan dikehendaki mempunyai lesen eksport "untuk masa hadapan yang tidak ditentukan" untuk menjual cip tersebut ke negara itu.
Nvidia berkata ia menjangkakan untuk menulis turun caj sehingga $5.5 bilion dalam suku pertama fiskalnya disebabkan oleh keperluan eksport AS yang kini dikenakan pada cip H20nya untuk pasaran China.
Awal bulan ini, Nvidia berkata ia akan menyambung semula penjualan cip AI H20 ke China selepas kerajaan AS berjanji untuk menghapuskan sekatan pelesenan.