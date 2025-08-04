ASIA
Ini sekali gus mencetuskan kebimbangan mengenai kegiatan pengintipan serta mendorong pihak kerajaan mempertingkatkan langkah keselamatan di seluruh negara.
FOTO FAIL: Dalam satu kenyataan pada Sabtu, RTAF menyifatkan kehadiran dron tidak dikenali itu sebagai “ancaman serius.” / AP
4 Ogos 2025

Tentera Udara Diraja Thailand (RTAF) telah mengesan sejumlah dron peninjau terbang di beberapa lokasi utama ketenteraan dan agensi kerajaan, lapor media tempatan The Nation.

Ini sekali gus mencetuskan kebimbangan mengenai kegiatan pengintipan serta mendorong pihak kerajaan mempertingkatkan langkah keselamatan di seluruh negara.

Dalam satu kenyataan pada Sabtu, RTAF menyifatkan kehadiran dron tidak dikenali itu sebagai “ancaman serius” terhadap keselamatan negara dan dipercayai menyasarkan infrastruktur ketenteraan dan awam yang sensitif. Pengumuman itu dibuat ketika ketegangan masih berterusan di sempadan Thai-Kemboja susulan pertempuran baru-baru ini.

Pihak berkuasa keselamatan negara telah diberi kuasa untuk mengaktifkan sistem anti-dron dan meneutralkan sebarang ancaman udara serta-merta. Individu yang didapati bersalah boleh didakwa atas kesalahan mengintip, yang membawa hukuman berat termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati.

“Penggunaan dron secara haram bagi tujuan peninjauan adalah perkara yang amat membimbangkan, terutamanya dalam keadaan semasa di kawasan sempadan,” menurut kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook rasmi RTAF.

Tambah kenyataan itu lagi, aktiviti dron di kawasan larangan bukan sahaja mengancam kesiapsiagaan pertahanan negara, malah turut membahayakan keselamatan orang awam.

RTAF turut menyeru orang ramai agar berwaspada dan segera melaporkan sebarang aktiviti dron mencurigakan melalui talian keselamatan negara 1374 atau ke pejabat kerajaan terdekat, yang beroperasi 24 jam sehari.

Peningkatan aktiviti dron ini berlaku susulan perjanjian gencatan senjata antara Thailand dan Kemboja yang dimeterai di bawah naungan ASEAN selepas pertempuran bersenjata meletus di sempadan lewat bulan lalu.

