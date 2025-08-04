Tentera Udara Diraja Thailand (RTAF) telah mengesan sejumlah dron peninjau terbang di beberapa lokasi utama ketenteraan dan agensi kerajaan, lapor media tempatan The Nation.

Ini sekali gus mencetuskan kebimbangan mengenai kegiatan pengintipan serta mendorong pihak kerajaan mempertingkatkan langkah keselamatan di seluruh negara.

Dalam satu kenyataan pada Sabtu, RTAF menyifatkan kehadiran dron tidak dikenali itu sebagai “ancaman serius” terhadap keselamatan negara dan dipercayai menyasarkan infrastruktur ketenteraan dan awam yang sensitif. Pengumuman itu dibuat ketika ketegangan masih berterusan di sempadan Thai-Kemboja susulan pertempuran baru-baru ini.

Pihak berkuasa keselamatan negara telah diberi kuasa untuk mengaktifkan sistem anti-dron dan meneutralkan sebarang ancaman udara serta-merta. Individu yang didapati bersalah boleh didakwa atas kesalahan mengintip, yang membawa hukuman berat termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati.