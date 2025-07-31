O’SMACH, Kemboja (AP) — Kaca berserakan, motosikal hangus terbakar, dan patung Buddha yang musnah menanti kepulangan Soth Sim, 63 tahun, ke rumahnya di kampung Phrong berhampiran sempadan Kemboja-Thailand, tempat pertempuran sengit berlaku beberapa hari lalu, menurut AP News.

Ketika ribuan penduduk yang terpaksa berpindah di kedua-dua negara mula pulang, sebahagian daripada mereka berdepan dengan kerugian peribadi akibat pertempuran hampir seminggu itu yang mengorbankan sekurang-kurangnya 41 nyawa dan memaksa lebih 260,000 orang meninggalkan kediaman mereka.

Soth Sim memutuskan untuk kembali ke rumahnya di wilayah Oddar Meanchey, Kemboja, kira-kira 15 kilometer dari sempadan dengan wilayah Surin, Thailand, setelah gencatan senjata antara kedua-dua negara Asia Tenggara itu nampaknya berkuat kuasa—walaupun terdapat tuduhan pelanggaran.

Dia dan keluarganya yang seramai lapan orang melarikan diri ke kem pelarian di Battkhao, 60 kilometer dari rumah, apabila tembakan bermula seminggu lalu.

Cahaya menerangi rumah Soth Sim melalui lubang-lubang peluru di dinding ketika dia menyelongkar sisa-sisa rumah dan perniagaannya untuk melihat apa yang masih boleh diselamatkan.

Rumahnya musnah dijilat api, dengan perabot dan kelengkapan lain hangus. Stesen minyak yang dimiliki dan diurusnya turut mengalami kerosakan teruk.

Soth Sim berkata dia terkejut apabila melihat gambar rumahnya yang musnah yang dimuat naik jirannya di Facebook, "kerana semua barang kami, harta yang kami kumpulkan sepanjang hidup kami, hilang dalam sekelip mata."

"Anggaran kerosakan adalah lebih kurang $100,000. Mana saya nak cari duit? Perasaan saya lebih dari sedih. Saya tidak tahu bagaimana untuk menggambarkannya," kata Soth Sim. "Tetapi saya ada permintaan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), serta mana-mana pemimpin dan organisasi yang berkuasa: tolong hentikan pertempuran ini."