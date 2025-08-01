Kerajaan Kanada berulang kali mendakwa menghentikan penjualan senjata ke Israel, namun Ottawa sebenarnya masih terus menghantar senjata maut ke Tel Aviv tanpa henti.

Menurut laporan terkini oleh gabungan kumpulan anti-perang bernama Arms Embargo Now , pengeluar senjata Kanada telah menghantar 47 penghantaran komponen berkaitan ketenteraan ke Israel antara Oktober 2023 dan Julai 2025.

Penghantaran langsung ini hanyalah "gambaran kecil" – bukan rekod lengkap – bagi semua bekalan ketenteraan dari Kanada ke Israel semasa perang Gaza.

Sebagai penandatangan Konvensyen Geneva dan Perjanjian Perdagangan Senjata, Kanada diwajibkan oleh undang-undang untuk mencegah dan tidak terlibat dalam genosid. Ottawa melanggar perjanjian tersebut kerana Israel telah membunuh lebih 60,000 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dalam serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Laporan itu menyatakan Kanada mengeksport 421,070 peluru ke Israel sejak serangan Gaza bermula, termasuk satu penghantaran pada April 2025 yang mengandungi 175,000 peluru.

Ia mengesahkan senjata Kanada terus mengalir ke Israel sepanjang 2024 dan 2025 di bawah "bilangan permit rekod tertinggi" yang diluluskan sebelum penggantungan kerajaan pada Januari 2024.

Laporan ini menggunakan dua metodologi baru untuk menjejak eksport senjata Kanada: data penghantaran komersial yang mengesan penghantaran langsung dari pengeluar Kanada ke Israel, dan data import dari Pihak Berkuasa Cukai Israel dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Laporan itu menyebut tiga penghantaran kartrij dari sebuah pengeluar senjata di Quebec, termasuk satu yang berlaku sembilan hari selepas Melanie Joly, menteri luar negara ketika itu, berikrar secara umum bahawa Kanada akan menyekat eksport senjata ke Israel dari syarikat Quebec yang sama.

Merujuk data Pihak Berkuasa Cukai Israel, laporan itu menyatakan 391 penghantaran peluru, peralatan ketenteraan, bahagian senjata, komponen pesawat, dan peranti komunikasi dieksport dari Kanada ke Israel antara Oktober 2023 dan Jun 2025.

Ia mendedahkan kira-kira 100 penerbangan antarabangsa mengangkut komponen Kanada ke Israel, hampir dua pertiga daripadanya adalah pesawat penumpang komersial yang melalui laluan ke Frankfurt, Paris, New York, Abu Dhabi, dan New Delhi.