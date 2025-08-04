Hujan monsun yang berterusan kini melanda seluruh Asia Timur, sekali gus memaksa pemindahan ribuan penduduk selain meragut beberapa nyawa di Korea Selatan, China dan Taiwan.

Di wilayah selatan Korea Selatan, lebih 2,500 penduduk dipindahkan akibat banjir kilat dan tanah runtuh.

Sebanyak 2,523 orang telah dipindahkan di enam bandar dan wilayah utama di selatan — Busan, Gwangju, Chungcheong Selatan, Jeolla Selatan, Gyeongsan Utara dan Gyeongsang Selatan — berikutan hujan lebat, menurut Agensi Berita Yonhap yang memetik Ibu Pejabat Tindakan Bencana dan Keselamatan Pusat.

Daerah Muan di barat daya negara itu paling teruk terjejas, dengan 289.6 milimeter (11.4 inci) hujan dari tengah malam Ahad hingga pagi Isnin.

Seorang lelaki berusia 60-an ditemui maut di sebuah anak sungai di Muan, namun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada kematian itu berkaitan dengan hujan tersebut.

Jabatan Meteorologi Korea meramalkan hujan lebat di seluruh negara, khususnya di Gyeongsang Selatan dan kawasan berdekatan.

Bagaimanapun, hujan tersebut turut membantu meredakan gelombang haba yang sedang melanda, dengan beberapa amaran cuaca panas telah ditarik balik. Suhu dijangka mencecah antara 29°C hingga 34°C.

Banjir dahsyat dijangka melanda Beijing

Sementara itu, Beijing memberi amaran kepada penduduk di kawasan pergunungan pinggir bandar supaya bersiap sedia menghadapi satu lagi hujan lebat, seminggu selepas banjir besar yang meragut puluhan nyawa—kejadian paling buruk di ibu negara China sejak 2012.

Sehingga 200mm (7.9 inci) hujan dijangka turun di beberapa kawasan di Beijing dalam tempoh enam jam bermula tengah hari, menurut ramalan cuaca.