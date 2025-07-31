PERANG GAZA
Rakyat Amerika berpaling tadah dari genosid Israel ke atas Gaza
Sokongan di kalangan rakyat AS terhadap perang genosid Israel ke atas Gaza telah turun dengan mendadak.
Rakyat Amerika berpaling tadah dari genosid Israel ke atas Gaza
Amerika berpaling tadah dari Israel / User Upload
31 Julai 2025

Sokongan di kalangan rakyat AS terhadap perang genosid Israel ke atas Gaza telah turun dengan mendadak, dengan hanya satu pertiga yang menyokong serangan Israel. Enam daripada sepuluh tidak bersetuju – turun daripada setengah pada Oktober 2023 ketika Israel memulakan genosidnya – menurut kajian baru Gallup.

Pembantahan terhadap serangan kejam Israel selama 21 bulan lebih tinggi di kalangan Demokrat dan golongan muda berbanding Republikan dan warga AS yang lebih tua.

Tinjauan itu juga mendapati bahawa 52 peratus orang dewasa AS memandang negatif Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu — penilaian terburuknya sejak Gallup mula mengukur popularitinya pada tahun 1997.

Tinjauan ini dijalankan dari 7 hingga 21 Julai, di tengah-tengah peningkatan kematian awam dan krisis kebuluran yang semakin parah di Gaza, akibat keputusan Israel untuk menyekat bantuan makanan masuk ke wilayah terkepung itu sebagai sebahagian daripada rancangan kebuluran besar-besaran.


