Sokongan di kalangan rakyat AS terhadap perang genosid Israel ke atas Gaza telah turun dengan mendadak, dengan hanya satu pertiga yang menyokong serangan Israel. Enam daripada sepuluh tidak bersetuju – turun daripada setengah pada Oktober 2023 ketika Israel memulakan genosidnya – menurut kajian baru Gallup.

Pembantahan terhadap serangan kejam Israel selama 21 bulan lebih tinggi di kalangan Demokrat dan golongan muda berbanding Republikan dan warga AS yang lebih tua.

Tinjauan itu juga mendapati bahawa 52 peratus orang dewasa AS memandang negatif Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu — penilaian terburuknya sejak Gallup mula mengukur popularitinya pada tahun 1997.