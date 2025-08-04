Setiausaha Negara AS, Marco Rubio, memandang rendah keputusan terkini negara-negara Barat untuk mengiktiraf Palestin, dengan menyatakannya sebagai "tidak relevan."

"Tiada satu pun negara-negara ini mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sebuah negara Palestin," kata Rubio dalam temu bual dengan Fox Radio pada hari Khamis.

"Tidak akan wujud negara Palestin melainkan Israel bersetuju dengannya," tegas Rubio.

"Mereka tidak akan boleh beritahu anda di mana negara Palestin ini. Mereka tidak boleh memberitahu siapa yang akan memerintahnya. Dan saya rasa, yang ketiga, ia adalah kontraproduktif," tambahnya.

Amerika Syarikat merupakan ahli tetap Majlis Keselamatan PBB (UNSC) yang mempunyai kuasa veto dan satu-satunya negara yang menggunakannya terhadap resolusi yang mengkritik perang Israel di Gaza.

Menekankan bahawa Hamas masih menahan 20 tebusan dan mayat lebih 50 orang, Rubio menuduh negara-negara Barat tersebut "berpihak" kepada Hamas.

"Pihak Hamas adalah pihak yang memperjuangkan kenegaraan Palestin. Jadi, anda sedang mencipta ganjaran ini," katanya.

Penyokong langkah ini menyatakan bahawa ia bukanlah ganjaran, tetapi prasyarat untuk keamanan di rantau ini.

Rubio juga mendakwa bahawa keputusan terkini ini "merosakkan" rundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Beliau berkata bahawa dalam banyak kes, keputusan pengiktirafan baru-baru ini sebenarnya berkaitan dengan politik domestik, di mana beberapa negara menghadapi tekanan dalaman untuk memilih pihak tanpa mengira akibat geopolitik.