Setiausaha Negara AS, Marco Rubio, memandang rendah keputusan terkini negara-negara Barat untuk mengiktiraf Palestin, dengan menyatakannya sebagai "tidak relevan."
"Tiada satu pun negara-negara ini mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sebuah negara Palestin," kata Rubio dalam temu bual dengan Fox Radio pada hari Khamis.
"Tidak akan wujud negara Palestin melainkan Israel bersetuju dengannya," tegas Rubio.
"Mereka tidak akan boleh beritahu anda di mana negara Palestin ini. Mereka tidak boleh memberitahu siapa yang akan memerintahnya. Dan saya rasa, yang ketiga, ia adalah kontraproduktif," tambahnya.
Amerika Syarikat merupakan ahli tetap Majlis Keselamatan PBB (UNSC) yang mempunyai kuasa veto dan satu-satunya negara yang menggunakannya terhadap resolusi yang mengkritik perang Israel di Gaza.
Menekankan bahawa Hamas masih menahan 20 tebusan dan mayat lebih 50 orang, Rubio menuduh negara-negara Barat tersebut "berpihak" kepada Hamas.
"Pihak Hamas adalah pihak yang memperjuangkan kenegaraan Palestin. Jadi, anda sedang mencipta ganjaran ini," katanya.
Penyokong langkah ini menyatakan bahawa ia bukanlah ganjaran, tetapi prasyarat untuk keamanan di rantau ini.
Rubio juga mendakwa bahawa keputusan terkini ini "merosakkan" rundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Beliau berkata bahawa dalam banyak kes, keputusan pengiktirafan baru-baru ini sebenarnya berkaitan dengan politik domestik, di mana beberapa negara menghadapi tekanan dalaman untuk memilih pihak tanpa mengira akibat geopolitik.
"Mereka sebenarnya merosakkan usaha ini, bukan membantu, kerana kenyataan mereka tidak akan mengubah apa-apa melainkan ia menggalakkan dan memberi ganjaran kepada Hamas, yang kini mempunyai segala alasan untuk tidak bersetuju dengan gencatan senjata dan tidak membebaskan tebusan ini," tambah Rubio.
Rubio menggesa semua negara ini bersatu dalam menekan Hamas untuk "segera" membebaskan 20 tebusan yang masih hidup.
Negara-negara barat mengiktiraf Palestin
Sementara Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke atas Gaza yang dikepung dan mengekalkan sekatan total ke atas wilayah itu, negara-negara Barat mengutuk kekejaman Tel Aviv dan menyokong kenegaraan Palestin.
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan pada akhir Jun bahawa beliau telah memutuskan untuk mengiktiraf negara Palestin dan akan membuat pengisytiharan rasmi mengenai perkara itu di Perhimpunan Agung PBB pada September.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dan Setiausaha Tetap Kementerian Luar Malta, Christopher Cutajar, juga menyatakan bahawa negara mereka telah memutuskan untuk mengiktiraf Palestin.
Perdana Menteri UK Keir Starmer mengisytiharkan bahawa UK akan mengiktiraf negara Palestin di Perhimpunan Agung PBB pada September jika Israel gagal memenuhi syarat-syarat tertentu.
Slovenia, sebuah anggota Kesatuan Eropah, menjadi negara Barat pertama yang mengharamkan perdagangan senjata dengan Israel.
Keputusan negara-negara ini dijangka akan diumumkan secara rasmi semasa Perhimpunan Agung PBB pada September. Ia berikutan kesedaran yang semakin meningkat bahawa Israel sedang melaparkan rakyat Gaza dan semakin ramai yang menyatakan perang Israel sebagai genosid.