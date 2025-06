Pemimpin luar negara, pembangkang Israel, dan keluarga tawanan Israel menyeru pengakhiran perang di Gaza selepas gencatan senjata diumumkan dengan Iran.

"Dan sekarang Gaza. Sudah tiba masanya untuk menamatkannya di sana juga. Bawa pulang tebusan, hentikan perang," tulis pemimpin pembangkang Yair Lapid daripada parti tengah-kanan Yesh Atid di X pada hari Selasa.

Hostages and Missing Families Forum, kumpulan utama mewakili keluarga tawanan, juga menggesa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengusahakan gencatan senjata di Gaza.

"Kami menyeru kerajaan untuk melibatkan diri dalam rundingan segera yang akan membawa pulang semua tebusan dan mengakhiri perang. Mereka yang mampu mencapai gencatan senjata dengan Iran juga boleh menghentikan perang di Gaza," menurut kenyataan mereka.

Daripada 251 tawanan yang diambil pada Oktober 2023, 49 masih ditahan di Gaza, termasuk 27 yang telah meninggal dunia, menurut angkatan tentera Israel.

Perdana Menteri Qatar menyatakan negara Teluk itu sedang berusaha untuk menyambung semula rundingan gencatan senjata.

"Kami masih meneruskan usaha kami, dan insya-Allah, kami akan mencari peluang dalam dua hari akan datang untuk mengadakan rundingan tidak langsung antara kedua-dua pihak,"* kata Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Presiden Israel Isaac Herzog mencadangkan gencatan senjata dengan Iran adalah "peluang terbaik" untuk memupuk perpaduan nasional selepas perang Gaza yang sangat memecahbelahkan, walaupun beliau tidak menyeru pengakhiran pertempuran di wilayah itu.

"Saya percaya ini boleh menjadi detik niat baik dan persetujuan nasional dalam banyak isu yang menyakitkan," kata Herzog kepada pemberita di lokasi serangan peluru berpandu Iran di selatan Israel.

‘Sudah tiba masa’

Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata berkuat kuasa antara Israel dan Iran selepas 12 hari konflik yang menyaksikan Israel dan AS mengebom kemudahan nuklear Iran, mendorong Iran membalas dengan menyerang Israel dan pangkalan AS di Qatar.

Pemimpin asing juga meluahkan harapan agar gencatan senjata rapuh antara Israel dan Iran akan membawa kepada gencatan di Gaza, di mana tentera Israel melancarkan serangan lebih 20 bulan lalu.

"Hari ini... sudah tiba masa untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," kata Canselor Friedrich Merz di parlimen Jerman.

Pihak Berkuasa Palestin menuntut agar gencatan senjata dengan Iran diperluaskan ke Gaza, yang sedang mengalami keadaan seperti kebuluran dan tembakan maut hampir setiap hari berhampiran pusat bantuan, menurut agensi PBB.

"Presiden Palestin menyambut baik pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai perjanjian gencatan senjata," menurut pejabat Presiden Mahmud Abbas dalam kenyataan, sambil menambah: "Kami menuntut langkah ini dilengkapkan dengan mencapai gencatan senjata yang merangkumi wilayah Gaza."

Perang genosid Israel ke atas Gaza telah membunuh sekurang-kurangnya 56,077 orang sejak 23 Oktober, menurut angka daripada pihak berkuasa kesihatan Palestin.