Proses keamanan Filipina terancam selepas pemberontak tangguh pelucutan senjata
Walaupun penubuhan wilayah Bangsamoro merupakan langkah besar ke arah keamanan kekal, tindakan terkini MILF menunjukkan ketidakpercayaan terhadap komitmen kerajaan.
Gambar Moro National Liberation Front (MILF) di selatan Filipina pada 12 Mac 2015. / Reuters
1 Ogos 2025

Manila, Filipina – Kumpulan pemberontak Muslim terbesar di selatan Filipina, Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF), menghentikan proses pelucutan senjata bagi 14,000 pejuang yang masih tinggal, dengan alasan kerajaan tidak memenuhi sepenuhnya perjanjian damai 2014, menurut laporan AP News.  

Perjanjian bersejarah itu, yang dibroker oleh Malaysia, menyaksikan MILF melepaskan tuntutan selama beberapa dekad untuk sebuah negara Islam merdeka sebagai pertukaran kepada autonomi yang lebih luas di wilayah Bangsamoro. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, 40,000 pejuang kumpulan tersebut sepatutnya dilucutkan senjata secara berperingkat dan diserapkan kembali ke dalam kehidupan awam dengan bantuan kerajaan.  

Wilayah Autonomi Bangsamoro, yang ditubuhkan di bawah perjanjian damai, menggantikan zon autonomi lama yang lebih lemah dan telah ditadbir oleh bekas pemimpin pemberontak dalam tempoh peralihan yang sepatutnya berakhir dengan pilihan raya serantau pada Oktober ini.  

Pembantu Presiden David Diciano, yang mengawasi peralihan Bangsamoro, menyuarakan ketidaksetujuan dengan keputusan MILF itu dengan menegaskan bahawa kerajaan telah memberikan bantuan besar-besaran kepada bekas pejuang dan melabur secara besar-besaran dalam pembangunan. 

Beliau menggesa pemberontak menyelesaikan pertikaian melalui mekanisme damai yang sedia ada dan bukannya mengambil tindakan unilateral.

Kerajaan kongsikan bantuan pasca perang

Diciano menggariskan pelbagai bentuk bantuan yang disediakan kepada bekas pejuang sejak 2015, termasuk bantuan tunai sebanyak $1,700 untuk setiap bekas pejuang yang menyerahkan senjata, dengan sejumlah 26,000 orang telah menerimanya. Kerajaan juga menyediakan program kehidupan seperti insurans kesihatan, latihan kemahiran kerja dan bantuan pekerjaan.

Dari segi infrastruktur, kerajaan telah membina jalan, jambatan, sistem air minuman, klinik kesihatan dan projek pengairan di bekas kubu pemberontak. Selain itu, peruntukan lebih kurang $7 bilion telah disalurkan ke wilayah autonomi Bangsamoro sejak 2020 untuk pelbagai projek pembangunan.

"Proses transformasi memerlukan perubahan minda – pemilikan senjata haram hanya akan menggugat keamanan," tegas Diciano. "Prinsip asas perjanjian ini adalah mengubah kumpulan bersenjata menjadi gerakan politik dan sosial."

Perjanjian damai 2014 mengakhiri konflik selama beberapa dekad yang mengorbankan 120,000 nyawa dan menghambat pembangunan di wilayah selatan yang miskin. Walaupun wilayah autonomi Bangsamoro diwujudkan untuk menyelesaikan isu lama, tindakan terkini MILF menunjukkan masih wujudnya rasa tidak percaya.

Pihak Barat dan kerajaan Filipina melihat autonomi Muslim yang stabil sebagai langkah penting untuk mencegah ekstremisme. Dengan kumpulan militan asing mencari pengaruh di Asia Tenggara, kegagalan dalam proses pelucutan senjata berisiko mencetuskan kembali ketidakstabilan.

MILF belum mengeluarkan sebarang respons terhadap kenyataan Diciano. Ketika Bangsamoro bersiap untuk pilihan raya pada Oktober, penangguhan pelucutan senjata ini menimbulkan keraguan sama ada peralihan daripada pemberontakan kepada pemerintahan akan berjalan lancar.

Kemelut dalam proses keamanan ini mendedahkan ketegangan yang masih wujud di wilayah tersebut, di mana konflik selama puluhan tahun telah memburukkan kemiskinan dan ketidakstabilan.

