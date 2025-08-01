Manila, Filipina – Kumpulan pemberontak Muslim terbesar di selatan Filipina, Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF), menghentikan proses pelucutan senjata bagi 14,000 pejuang yang masih tinggal, dengan alasan kerajaan tidak memenuhi sepenuhnya perjanjian damai 2014 , menurut laporan AP News .

Perjanjian bersejarah itu, yang dibroker oleh Malaysia, menyaksikan MILF melepaskan tuntutan selama beberapa dekad untuk sebuah negara Islam merdeka sebagai pertukaran kepada autonomi yang lebih luas di wilayah Bangsamoro. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, 40,000 pejuang kumpulan tersebut sepatutnya dilucutkan senjata secara berperingkat dan diserapkan kembali ke dalam kehidupan awam dengan bantuan kerajaan.

Wilayah Autonomi Bangsamoro, yang ditubuhkan di bawah perjanjian damai, menggantikan zon autonomi lama yang lebih lemah dan telah ditadbir oleh bekas pemimpin pemberontak dalam tempoh peralihan yang sepatutnya berakhir dengan pilihan raya serantau pada Oktober ini.

Pembantu Presiden David Diciano, yang mengawasi peralihan Bangsamoro, menyuarakan ketidaksetujuan dengan keputusan MILF itu dengan menegaskan bahawa kerajaan telah memberikan bantuan besar-besaran kepada bekas pejuang dan melabur secara besar-besaran dalam pembangunan.

Beliau menggesa pemberontak menyelesaikan pertikaian melalui mekanisme damai yang sedia ada dan bukannya mengambil tindakan unilateral.

Kerajaan kongsikan bantuan pasca perang

Diciano menggariskan pelbagai bentuk bantuan yang disediakan kepada bekas pejuang sejak 2015, termasuk bantuan tunai sebanyak $1,700 untuk setiap bekas pejuang yang menyerahkan senjata, dengan sejumlah 26,000 orang telah menerimanya. Kerajaan juga menyediakan program kehidupan seperti insurans kesihatan, latihan kemahiran kerja dan bantuan pekerjaan.