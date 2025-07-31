Junta Myanmar mengakhiri darurat pada hari Khamis, mempergiat rancangan untuk pilihan raya pada Disember yang dijanjikan kumpulan pembangkang untuk boikot dan pemantau berkata akan digunakan untuk mengukuhkan kuasa tentera.

Tentera mengisytiharkan darurat pada Februari 2021 apabila mereka menggulingkan kerajaan sivil Aung San Suu Kyi, mencetuskan perang saudara pelbagai pihak yang telah meragut ribuan nyawa.

Perintah itu memberi ketua junta Min Aung Hlaing kuasa tertinggi ke atas badan perundangan, eksekutif dan kehakiman – tetapi beliau baru-baru ini mempromosikan pilihan raya sebagai jalan keluar dari konflik.

China sambut baik langkah itu

China berkata ia bersedia memainkan peranan dalam mempromosikan keamanan di Myanmar selepas keputusan junta tentera untuk mengangkat darurat.

Kementerian Luar Negeri di Beijing berkata ia menyambut baik usaha semua pihak dan puak di Myanmar untuk mengambil langkah perlembagaan dan undang-undang bagi menyelesaikan perbezaan melalui dialog politik.

China juga menyatakan kesediaan untuk membantu meredakan ketegangan dan menyokong perbincangan damai yang bertujuan untuk menstabilkan negara.

Kumpulan pembangkang, termasuk bekas ahli parlimen yang digulingkan dalam rampasan kuasa, telah berjanji untuk memulau pilihan raya itu, yang bulan lalu ditolak oleh pakar PBB sebagai "penipuan" yang direka untuk melegitimasi pemerintahan berterusan tentera.

"Darurat dimansuhkan hari ini untuk membolehkan negara mengadakan pilihan raya ke arah demokrasi pelbagai parti," kata jurucakap tentera Zaw Min Tun dalam mesej suara yang dikongsi dengan pemberita.

"Pilihan raya akan diadakan dalam tempoh enam bulan," tambahnya.