Houthi berikrar untuk menyerang kapal perang AS, kapal induk

Pemimpin Houthi Yaman Abdul Malik al Houthi berikrar untuk memperhebatkan serangan sebagai tindak balas terhadap operasi tentera AS, memberi amaran bahawa dron dan peluru berpandu akan menyasarkan kapal perang dan kapal pengangkut pesawat Amerika.



Bercakap dalam satu kenyataan video, al Houthi mengisytiharkan mereka akan bertindak balas terhadap peningkatan dengan peningkatan dan menuduh AS menjadikan laut sebagai medan perang.



Beliau juga berkata bahawa AS kini akan dimasukkan ke dalam sekatan tentera laut yang dikenakan Houthi, bersama Israel, selagi pencerobohannya berterusan.

Tentera Armenia serang tentera Azerbaijan: Baku

Azerbaijan pada hari Ahad berkata bahawa kedudukan tenteranya sekali lagi ditembak dalam tiga insiden berasingan di sepanjang sempadan.



Kementerian Pertahanan melaporkan tembakan dari tentera Armenia berhampiran penempatan Khazinevar, Burun dan Digh.



Armenia telah menafikan dakwaan itu.



Perselisihan terkini berlaku hanya beberapa hari selepas kedua-dua negara mengumumkan kemajuan dalam draf perjanjian damai yang bertujuan menamatkan konflik selama beberapa dekad.

Rusia mencari jaminan 'kukuh' dalam perang Ukraine

Moscow menuntut jaminan "kukuh" dalam rundingan damai Ukraine, mendesak Kiev berkecuali dan dikecualikan daripada NATO.



Ini berlaku ketika Washington mendesak gencatan senjata selama 30 hari, dengan rundingan dijangka antara presiden AS dan Rusia minggu ini.



Secara berasingan, kepimpinan tentera Ukraine melihat perubahan dengan pelantikan Mejar Jeneral Andrii Hnatov sebagai ketua Staf Am yang baharu, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan operasi.

Serangan bunuh diri maut menyasarkan pasukan tentera Pakistan

Seorang pengebom berani mati yang membawa kenderaan menyasarkan konvoi tentera di barat daya Pakistan, membunuh sekurang-kurangnya lima, termasuk tiga tentera Frontier Corps dan mencederakan lebih 43 yang lain, menurut pegawai.



Pasukan keselamatan mengesyaki Tentera Pembebasan Balochistan (BLA) adalah dalang pengeboman itu.



Tiga suspek pengganas terbunuh dalam operasi keselamatan di daerah Noshki yang tidak stabil di Balochistan selepas serangan itu, kata tentera Pakistan.



Pihak berkuasa bimbang angka kematian mungkin meningkat kerana beberapa mangsa masih dalam keadaan kritikal.



Serangan itu menyusuli operasi anti-keganasan Pakistan baru-baru ini terhadap BLA, yang membunuh berpuluh-puluh pengganas selepas serangan hendap rampasan kereta api maut.

Netanyahu mengambil langkah untuk memecat ketua Shin Bet berikutan kesan serangan Hamas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mencadangkan pemecatan ketua Shin Bet Ronen Bar kepada kerajaan, dengan alasan "kekurangan kepercayaan."



Keputusan itu susulan ketegangan berhubung siasatan dalaman terhadap kegagalan agensi itu meramalkan serangan Hamas pada 7 Oktober.



Walaupun Shin Bet mengakui kesilapan, ia juga menunjukkan dasar Netanyahu sebagai faktor penyumbang.



Pemecatan itu akan mencetuskan kontroversi penting dalam Israel.