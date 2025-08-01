Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin Perancis, United Kingdom dan Kanada susulan rancangan mereka untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin pada September ini, kata Setiausaha Akhbar Karoline Leavitt.

Menurut Leavitt, Trump kini semakin kritikal terhadap usaha pengiktirafan tersebut dan percaya ia bersamaan dengan “memberi ganjaran kepada Hamas pada ketika Hamas merupakan penghalang utama kepada gencatan senjata dan pembebasan semua tebusan.”

Pengumuman terkini oleh beberapa sekutu paling rapat dengan Washington hanya mengukuhkan lagi pendirian Presiden AS untuk menolak langkah itu.

Walaupun Trump mengkritik Kanada secara lantang atas pengumuman niatnya untuk mengiktiraf Palestin semasa mesyuarat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada September ini, beliau lebih berhati-hati dalam ulasannya terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri UK Keir Starmer.

Beliau menolak keputusan Macron — yang membuka laluan minggu lalu kepada negara lain untuk mempertimbangkan langkah yang sama — dengan berkata kenyataan itu “tidak penting” dan “tidak membawa sebarang pengaruh.”

Starmer minggu ini menyatakan UK akan mengiktiraf negara Palestin secara rasmi pada September melainkan Israel mengambil langkah “bermakna”, termasuk bersetuju kepada gencatan senjata di Gaza.

‘Tiada ruang untuk kelewatan’

Apabila ditanya mengenai keputusan Britain selepas lawatan ke Scotland dan pertemuannya dengan Starmer, Trump berkata beliau “tidak bersama kumpulan itu.”

Kanada menjadi negara Barat terkini yang mengumumkan niatnya untuk mengiktiraf Palestin minggu ini.