Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin Perancis, United Kingdom dan Kanada susulan rancangan mereka untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin pada September ini, kata Setiausaha Akhbar Karoline Leavitt.
Menurut Leavitt, Trump kini semakin kritikal terhadap usaha pengiktirafan tersebut dan percaya ia bersamaan dengan “memberi ganjaran kepada Hamas pada ketika Hamas merupakan penghalang utama kepada gencatan senjata dan pembebasan semua tebusan.”
Pengumuman terkini oleh beberapa sekutu paling rapat dengan Washington hanya mengukuhkan lagi pendirian Presiden AS untuk menolak langkah itu.
Walaupun Trump mengkritik Kanada secara lantang atas pengumuman niatnya untuk mengiktiraf Palestin semasa mesyuarat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada September ini, beliau lebih berhati-hati dalam ulasannya terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri UK Keir Starmer.
Beliau menolak keputusan Macron — yang membuka laluan minggu lalu kepada negara lain untuk mempertimbangkan langkah yang sama — dengan berkata kenyataan itu “tidak penting” dan “tidak membawa sebarang pengaruh.”
Starmer minggu ini menyatakan UK akan mengiktiraf negara Palestin secara rasmi pada September melainkan Israel mengambil langkah “bermakna”, termasuk bersetuju kepada gencatan senjata di Gaza.
‘Tiada ruang untuk kelewatan’
Apabila ditanya mengenai keputusan Britain selepas lawatan ke Scotland dan pertemuannya dengan Starmer, Trump berkata beliau “tidak bersama kumpulan itu.”
Kanada menjadi negara Barat terkini yang mengumumkan niatnya untuk mengiktiraf Palestin minggu ini.
“Paras penderitaan manusia di Gaza sudah tidak tertanggung,” kata Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam pengumumannya.
“Penderitaan mendalam yang ditanggung orang awam tidak lagi membenarkan sebarang kelewatan dalam tindakan antarabangsa yang diselaraskan demi menyokong keamanan, keselamatan dan maruah kehidupan manusia,” kata Carney pada Rabu.
Perkembangan ini berlaku ketika Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyatakan bahawa kenegaraan Palestin adalah satu “hak, bukan ganjaran”.
Palestin alu-alukan Kanada, Malta, Portugal
Sementara itu, Naib Presiden Palestin Hussein Al-Sheikh menyambut baik pengumuman oleh Kanada, Malta dan Portugal mengenai hasrat mereka untuk secara rasmi mengiktiraf sebuah negara Palestin semasa sesi Perhimpunan Agung PBB yang akan datang pada September, lapor agensi berita WAFA.
“Al-Sheikh memuji inisiatif bersejarah oleh ketiga-tiga negara ini, sambil menyatakan bahawa mereka kini menyertai kumpulan negara antarabangsa yang semakin berkembang dalam menyokong penyelesaian dua negara dan mengesahkan hak rakyat Palestin,” menurut laporan WAFA yang memetik kenyataan rasmi.
Al-Sheikh turut menyuarakan harapan agar pengumuman ini akan diterjemahkan kepada “langkah konkrit ke arah keamanan mampan dan pengiktirafan sah antarabangsa terhadap negara Palestin.”