Thailand akan membawa atase tentera asing ke kawasan pertempuran di sempadan Thailand-Kemboja esok bagi menunjukkan kesan pelanggaran gencatan senjata oleh Kemboja, menurut laporan dari Thai PBS .

Menurut jurucakap Kementerian Luar Thailand, Nikorndej Balankura, keselamatan atase tentera menjadi keutamaan kerana pihaknya tidak dapat menjangka bila Kemboja akan melancarkan serangan lagi.

“Kami ingin tunjukkan bukti di lapangan, termasuk kawasan yang mengancam nyawa penduduk awam,” katanya. Beliau juga melahirkan kekecewaan terhadap Kemboja yang didakwa memutarbelitkan fakta dan cuba memalukan Thailand di pentas antarabangsa.

Perbincangan Thailand-Malaysia untuk kestabilan sempadan

Sementara itu, tentera Thailand berunding dengan delegasi tentera Malaysia bagi berkongsi maklumat terkini mengenai konflik lima hari paling berdarah antara Thailand-Kemboja.

Delegasi Malaysia diketuai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Mohd Nizam Jaffar, yang mengadakan lawatan kerja ke Thailand pada 29-30 Julai. Lawatan ini sebahagian daripada usaha mediasi Perdana Menteri Malaysia dalam gencatan senjata antara kedua-dua negara.