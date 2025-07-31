ASIA
Lawatan tertunda sebelum ini atas sebab keselamatan memandangkan Kemboja didakwa terus melanggar perjanjian gencatan senjata.
Delegasi tentera melawat kawasan yang menghadapi pertempuran baru-baru ini. / AP
31 Julai 2025

Thailand akan membawa atase tentera asing ke kawasan pertempuran di sempadan Thailand-Kemboja esok bagi menunjukkan kesan pelanggaran gencatan senjata oleh Kemboja, menurut laporan dari Thai PBS

Menurut jurucakap Kementerian Luar Thailand, Nikorndej Balankura, keselamatan atase tentera menjadi keutamaan kerana pihaknya tidak dapat menjangka bila Kemboja akan melancarkan serangan lagi.  

“Kami ingin tunjukkan bukti di lapangan, termasuk kawasan yang mengancam nyawa penduduk awam,” katanya. Beliau juga melahirkan kekecewaan terhadap Kemboja yang didakwa memutarbelitkan fakta dan cuba memalukan Thailand di pentas antarabangsa.  

Perbincangan Thailand-Malaysia untuk kestabilan sempadan  

Sementara itu, tentera Thailand berunding dengan delegasi tentera Malaysia bagi berkongsi maklumat terkini mengenai konflik lima hari paling berdarah antara Thailand-Kemboja.  

Delegasi Malaysia diketuai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Mohd Nizam Jaffar, yang mengadakan lawatan kerja ke Thailand pada 29-30 Julai. Lawatan ini sebahagian daripada usaha mediasi Perdana Menteri Malaysia dalam gencatan senjata antara kedua-dua negara.  

Dalam pertemuan dengan Leftenan Jeneral Boonsin Padklang, Panglima Wilayah Tentera Kedua Thailand, Jeneral Mohd Nizam bertanya mengenai laporan bahawa Thailand memegang tahanan tentera Kemboja.  

Boonsin menegaskan semua tahanan dilayan mengikut standard kemanusiaan antarabangsa dan akan dipulangkan mengikut prosedur undang-undang.  

Kemboja mendakwa tentera mereka ditahan ketika sesi berjabat tangan selepas gencatan senjata, manakala Thailand menyatakan mereka menyerah diri selepas pertempuran di wilayah Si Sa Ket.  

Jeneral Mohd Nizam turut bertemu Panglima Wilayah Tentera Pertama Thailand, Leftenan Jeneral Amarit Boonsuya, di Bangkok. Beliau menegaskan kesediaan Malaysia menjadi perantara untuk memastikan keamanan di sempadan.  

“Kejayaan gencatan senjata bergantung pada kerjasama kedua-dua pihak,” katanya. Malaysia juga merancang untuk membentuk pasukan pemantau ASEAN bagi memastikan gencatan senjata dipatuhi.  

Sebelum ini, Jeneral Mohd Nizam telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kemboja, Tea Seiha, bagi mendapatkan maklumat dari kedua-dua belah pihak. Thailand kekal berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara diplomatik sambil menyeru Kemboja menghormati gencatan senjata.

Dua negara jiran Asia Tenggara ini terlibat dalam pertikaian sempadan di wilayah Preah Vihear Kemboja dan wilayah timur laut Thailand, Ubon Ratchathani, dengan ketegangan yang meningkat sejak 28 Mei lalu apabila seorang askar Kemboja terbunuh.

