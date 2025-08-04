PHNOM PENH – Kemboja mengumumkan akan mencalonkan Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump, untuk Nobel Peace Prize kerana usaha diplomatik beliau sebagai faktor utama dalam mencapai gencatan senjata dalam konflik sempadan baru-baru ini dengan Thailand, menurut laporan Khmer Times.
Timbalan Perdana Menteri Kemboja, Sun Chanthol, mengesahkan perkara itu dan menyatakan bahawa usaha sulit Trump "amat penting" dalam menghentikan lima hari pertempuran sengit yang mengorbankan sekurang-kurangnya 43 nyawa dan mengakibatkan lebih 300,000 orang dipindahkan. Chanthol turut mengucapkan terima kasih kepada Trump kerana “membawa keamanan.”
Peranan Trump dalam perjanjian gencatan senjata
Kejayaan diplomatik ini tercapai selepas Mesyuarat Khas ASEAN di Malaysia pada 28 Julai, di mana rundingan yang disokong AS—dengan kerjasama China—berjaya memuktamadkan gencatan senjata serta-merta tanpa syarat. Menurut sumber, Trump sendiri berhubung secara langsung dengan pemimpin kedua-dua negara, mendesak kesabaran dan memudahkan perbincangan damai.
“Dia layak memenangi Nobel, bukan sahaja kerana usahanya di Kemboja tetapi juga di tempat lain,” kata Chanthol kepada The Wall Street Journal, merujuk kepada rekod Trump dalam menyelesaikan konflik global.
Pengumuman beliau mencetuskan gelombang penghargaan di Kemboja, dengan media sosial dipenuhi hashtag seperti #ThanksTrump, #TrumpForPeacePrize, dan #PresidentOfPeace. Ramai pengguna internet berkongsi gambar penghargaan bersama Trump, bendera Kemboja-AS, serta gambar pelarian—terutama kanak-kanak—sebagai tanda terima kasih.
Bekas Perdana Menteri dan Presiden Senat Kemboja, Hun Sen, turut memuji campur tangan Trump, menyatakan bahawa tindakannya "menyelamatkan puluhan ribu nyawa" dan menstabilkan semula wilayah sempadan yang tegang.
Sokongan antarabangsa yang kian meningkat
Pencalonan oleh Kemboja ini menambah senarai sokongan antarabangsa terhadap Trump, termasuk dari Pakistan dan Israel, di mana pemimpin kedua-dua negara sebelum ini memuji usahanya dalam menyelesaikan konflik.
Walaupun pencalonan rasmi belum diserahkan kepada Jawatankuasa Nobel Norway, langkah ini mengukuhkan lagi pengaruh Trump dalam diplomasi global.
Gencatan senjata yang dicapai dengan “serta-merta dan tanpa syarat” disambut baik oleh komuniti antarabangsa. Pemimpin-pemimpin negara dalam ASEAN, AS, dan China menyampaikan harapan ia akan membawa keamanan jangka panjang di rantau ini.