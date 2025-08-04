PHNOM PENH – Kemboja mengumumkan akan mencalonkan Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump, untuk Nobel Peace Prize kerana usaha diplomatik beliau sebagai faktor utama dalam mencapai gencatan senjata dalam konflik sempadan baru-baru ini dengan Thailand, menurut laporan Khmer Times.

Timbalan Perdana Menteri Kemboja, Sun Chanthol, mengesahkan perkara itu dan menyatakan bahawa usaha sulit Trump "amat penting" dalam menghentikan lima hari pertempuran sengit yang mengorbankan sekurang-kurangnya 43 nyawa dan mengakibatkan lebih 300,000 orang dipindahkan. Chanthol turut mengucapkan terima kasih kepada Trump kerana “membawa keamanan.”

Peranan Trump dalam perjanjian gencatan senjata

Kejayaan diplomatik ini tercapai selepas Mesyuarat Khas ASEAN di Malaysia pada 28 Julai, di mana rundingan yang disokong AS—dengan kerjasama China—berjaya memuktamadkan gencatan senjata serta-merta tanpa syarat. Menurut sumber, Trump sendiri berhubung secara langsung dengan pemimpin kedua-dua negara, mendesak kesabaran dan memudahkan perbincangan damai.

“Dia layak memenangi Nobel, bukan sahaja kerana usahanya di Kemboja tetapi juga di tempat lain,” kata Chanthol kepada The Wall Street Journal, merujuk kepada rekod Trump dalam menyelesaikan konflik global.

Pengumuman beliau mencetuskan gelombang penghargaan di Kemboja, dengan media sosial dipenuhi hashtag seperti #ThanksTrump, #TrumpForPeacePrize, dan #PresidentOfPeace. Ramai pengguna internet berkongsi gambar penghargaan bersama Trump, bendera Kemboja-AS, serta gambar pelarian—terutama kanak-kanak—sebagai tanda terima kasih.