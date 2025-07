Dunia heavy metal kini membeku saat kita berduka atas pemergian John Michael "Ozzy" Osbourne, vokalis ikonik Black Sabbath, yang meninggal dunia pada usia 76 tahun. Selama lebih lima dekad, suara Ozzy yang menghantui, kehadiran pentas yang menggelegar, dan pemberontakannya yang tiada maaf bukan sekadar mentakrifkan sebuah kugiran, tetapi seluruh genre. Pemergiannya menandakan pengakhiran suatu era—namun legasinya sebagai Bapa Heavy Metal akan terus bergema buat selamanya.

Dari Birmingham ke lagenda global

Dilahirkan di dalam keluarga kelas pekerja di Birmingham, England, Ozzy dan rakan-rakan seperjuangannya dalam Sabbath—Tony Iommi, Geezer Butler, dan Bill Ward—mencipta suatu bunyi yang begitu gelap, begitu berat, sehingga melahirkan heavy metal itu sendiri. Dari riff muram album sulung mereka pada 1970 hinggalah keganasan lagu "Paranoid," Black Sabbath bukan sekadar mencipta muzik—mereka mencetuskan gempa budaya.

Peminat dari seluruh dunia kini berpusu ke mural kugiran itu di Birmingham, meninggalkan bunga, catatan tulisan tangan, dan isyarat tanduk sebagai penghormatan. "Terima kasih untuk muzik," tulis seorang.

Penghormatan dari para lagenda

Dunia muzik kini bersatu dalam kesedihan. Elton John memujinya sebagai "lagenda sejati," manakala Alice Cooper memuji "penghibur tiada tandingan." Rod Stewart, Ronnie Wood, dan ramai lagi menyuarakan hal yang sama—Ozzy bukan sekadar penyanyi; dia adalah ikon heavy metal.

Dunia muzik kini bersatu dalam kesedihan. Elton John memujinya sebagai "lagenda sejati," manakala Alice Cooper memuji "penghibur tiada tandingan." Rod Stewart, Ronnie Wood, dan ramai lagi menyuarakan hal yang sama—Ozzy bukan sekadar penyanyi; dia adalah ikon heavy metal.

Bahkan di luar Sabbath, kerjaya solonya—dengan album legenda seperti "Blizzard of Ozz" dan "No More Tears"—mengukuhkan tempatnya dalam sejarah rock. Kemasukannya ke Rock & Roll Hall of Fame (dua kali—dengan Sabbath pada 2006 dan sebagai artis solo pada 2023 ) membuktikan pengaruhnya yang tiada tandingan.

Manusia di sebalik mitos

Ozzy lebih dari sekadar imej liar. Dia juga seorang ayah dan suami. Perangnya dengan ketagihan dan kemudian dengan penyakit Parkinson, serta kejujurannya tentang kegelapan hidupnya menjadikannya “manusia sebenar”. Walaupun hidup Ozzy penuh dengan ombak, dia tidak tetap setia kepada peminat.

Siapa lagi yang boleh menggigit kepala kelawar sangkaannya palsu dan menjadikannya kisah lagenda rock? Ozzy fikir itu patung kelawar lalu mengigitnya dan dapati ia sebenarnya benar. Suntikan rabies yang terpaksa diambil oleh Ozzy tidak “seronok”, katanya.

Ozzy juga muncul dalam rancangan TV realiti “The Osbournes” pada tahun 2000-an yang mengikuti kisah hidup keluarganya. Sikap keterbukaan keluarga Ozzy berkenaan penyakit Parkinson telah menormalisasikan topik yang sukar untuk dibawa bercakap, menurut Caroline Rassell dari Parkinson’s UK, sebuah badan amal.

Dari kelab-kelab penuh asap di Birmingham ke pentas terbesar di dunia dan digelombang radio hinggalah ke platform muzik terkini, Ozzy Osbourne dan Black Sabbath telah meninggalkan kesan abadi dalam dunia heavy metal.

Bersemadilah Putera Kegelapan.